زعيم المعارضة في إسرائيل يئير لابيد يدعو إلى رد صارم على إيران

MENAFN - Palestine News ) الداخل المحتل / PNN - دعا زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لبيد إلى رد“صارم” على الهجوم بالصواريخ الباليستية، الذي شنته إيران الليلة الماضية.

وقال لبيد في بيان:“هناك أمر يتعين أن يكون واضحا لأعدائنا: إسرائيل ستنتصر”، حسب صحيفة“تايمز أوف إسرائيل” اليوم الأربعاء.

وأضاف:“بفضل قدراتنا العسكرية وصناعاتنا الدفاعية ودعم حلفائنا لاسيما قوة شعبنا المذهل، فإننا نعلم أنه حتى عندما تكون التكلفة عالية، سننتصر” بحسب زعمه.

وتابع:“ستدفع طهران ثمنا كبيرا وباهظا بسبب هجوم الليلة الماضية. إن طهران تعلم أن إسرائيل قادمة، ولابد أن يكون الرد صارما وأن يوجه رسالة واضحة إلى محور الإرهاب في سوريا والعراق واليمن ولبنان وغزة وفي إيران نفسها”.

ودعا لبيد أيضا إلى إستراتيجية إقليمية، تهدف إلى جلب تغييرات على المنطقة.

وكانت إيران قد شنت هجوما صاروخيا واسعا على إسرائيل، حيث أطلقت حوالي 250صاروخا مساء أمس حسب تقديرات أولية صادرة عن الجيش الإسرائيلي.

وقالت إيران إن ثلاث قواعد جوية إسرائيلية ومقر جهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد) كانت أهداف الهجوم.