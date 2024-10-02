Wednesday, 02 October 2024 03:50 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بمشاركة فلسطين: انطلاق أعمال المؤتمر العربي الثامن لمديري إدارات الجنسية والأحوال المدنية

10/2/2024 7:12:07 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) تونس / PNN - افتتح الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب محمد بن علي كومان، اليوم الأربعاء، المؤتمر العربي الثامن لمديري إدارات الجنسية والأحوال المدنية، وذلك في مقر الأمانة العامة بالعاصمة تونس.

ويشارك في هذا المؤتمر مديرو إدارات الجنسية والأحوال المدنية وممثلوهم في البلدان العربية، ومثل دولة فلسطين المدير العام للأحوال المدنية أحمد الزبن، فضلا عن جامعة الدول العربية وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.

وسيناقش المؤتمر عددا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال من بينها: تصور استرشادي موحد لبطاقة هوية وطنية عربية، ودليل خاص بالأجهزة التقنية والنظم المعلوماتية المستخدمة في إدارات الأحوال المدنية، كما سيستعرض المؤتمر تجارب الدول الأعضاء في مجال تسيير العمل في إدارات الجنسية والأحوال المدنية.

وسترفع الأمانة العامة توصيات المؤتمر إلى الدورة المقبلة لمجلس وزراء الداخلية العرب لاتخاذ ما يراه مناسبا بشأنها.

MENAFN02102024000205011050ID1108738777

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث