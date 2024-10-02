بمشاركة فلسطين: انطلاق أعمال المؤتمر العربي الثامن لمديري إدارات الجنسية والأحوال المدنية

MENAFN - Palestine News ) تونس / PNN - افتتح الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب محمد بن علي كومان، اليوم الأربعاء، المؤتمر العربي الثامن لمديري إدارات الجنسية والأحوال المدنية، وذلك في مقر الأمانة العامة بالعاصمة تونس.

ويشارك في هذا المؤتمر مديرو إدارات الجنسية والأحوال المدنية وممثلوهم في البلدان العربية، ومثل دولة فلسطين المدير العام للأحوال المدنية أحمد الزبن، فضلا عن الدول العربية وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.

وسيناقش المؤتمر عددا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال من بينها: تصور استرشادي موحد لبطاقة هوية وطنية عربية، ودليل خاص بالأجهزة التقنية والنظم المعلوماتية المستخدمة في إدارات الأحوال المدنية، كما سيستعرض المؤتمر تجارب الدول الأعضاء في مجال تسيير العمل في إدارات الجنسية والأحوال المدنية.

وسترفع الأمانة العامة توصيات المؤتمر إلى الدورة المقبلة لمجلس وزراء الداخلية العرب لاتخاذ ما يراه مناسبا بشأنها.