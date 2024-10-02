بمشاركة فلسطين: انطلاق أعمال المؤتمر العربي الثامن لمديري إدارات الجنسية والأحوال المدنية

(MENAFN
- Palestine News Network
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تونس / PNN - افتتح الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب محمد بن علي كومان، اليوم الأربعاء، المؤتمر العربي الثامن لمديري إدارات الجنسية والأحوال المدنية، وذلك في مقر الأمانة العامة بالعاصمة تونس.
ويشارك في هذا المؤتمر مديرو إدارات الجنسية والأحوال المدنية وممثلوهم في البلدان العربية، ومثل دولة فلسطين المدير العام للأحوال المدنية أحمد الزبن، فضلا عن جامعة الدول العربية وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.
وسيناقش المؤتمر عددا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال من بينها: تصور استرشادي موحد لبطاقة هوية وطنية عربية، ودليل خاص بالأجهزة التقنية والنظم المعلوماتية المستخدمة في إدارات الأحوال المدنية، كما سيستعرض المؤتمر تجارب الدول الأعضاء في مجال تسيير العمل في إدارات الجنسية والأحوال المدنية.
وسترفع الأمانة العامة توصيات المؤتمر إلى الدورة المقبلة لمجلس وزراء الداخلية العرب لاتخاذ ما يراه مناسبا بشأنها.
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