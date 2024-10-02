بيسل تسلط الضوء على حلول التنظيف من الجيل الجديد في معرض IFA برلين 2024

MENAFN - Asdaf News) شاركت بيسل الشرق الأوسط وأفريقيا، الفرع الإقليمي للعلامة العالمية الرائدة في حلول العناية بالمنزل، في IFA برلين 2024 بفاعلية. ركزت المشاركة هذا العام على عرض الجيل الجديد من منتجات CrossWave®️ و SpotClean®️ الشهيرة، التي تقدم كفاءة أعلى وتعددية في تنظيف المنازل حول العالم.

استناداً إلى تاريخها الطويل في الابتكار الممتد لأكثر من 148 عاماً، استمرت بيسل في ريادة الصناعة بتقديم متطورة لحل أصعب تحديات التنظيف. خلال المعرض، قدمت بيسل أحدث موديلات CrossWave®️ و SpotClean®️ التي تميزت بتحسينات في الأداء وتصاميم سهلة الاستخدام، مما جعل مهام التنظيف العميق لعدة أسطح أكثر بساطة.

تقدم منتجات CrossWave®️ و SpotClean®️ الجديدة أداءً قوياً مع تحسينات في التنوع والراحة، مما يجعلها أدوات مثالية للعناية بالأرضيات والسجاد على حد سواء، بالإضافة إلى سهولة إزالة البقع العنيدة، مما يساعد الأسر في الحفاظ على بيئات نظيفة وصحية بسهولة.

وقالت فاتن البلطجي، المدير العام لشركة بيسل الشرق الأوسط وأفريقيا:“كنا متحمسين للمشاركة في معرض IFA برلين 2024، حيث أبرزنا أحدث ابتكاراتنا في حلول العناية بالمنزل”. وأضافت:“تركيزنا على الجيل الجديد من منتجات CrossWave®️ و SpotClean®️ يعكس التزام بيسل المستمر بتقديم أدوات تنظيف مبتكرة تساهم في توفير بيئة منزلية أنظف وأكثر صحة”.

استمتع زوار جناح بيسل في IFA 2024 بعروض حية لهذه المنتجات الجديدة، بالإضافة إلى فرص التواصل مع كبار الشخصيات في الشركة لمناقشة الشراكات الجديدة وابتكارات المستقبل في صناعة العناية بالمنزل.

من خلال تفانيها في تقديم المنتجات الرائدة والموثوقة، تستمر بيسل في ترسيخ مكانتها كرائدة في نطاق العناية بالمنزل. التزامها المستمر بالجودة والابتكار جعلها الخيار الأول للأسر والشركات التي تبحث عن حلول متقدمة ومتكاملة للحفاظ على النظافة والصحة في كل زاوية من زوايا حياتهم اليومية. بيسل ليست مجرد علامة تجارية، بل شريك حقيقي يسعى لتحقيق أفضل النتائج لكل من يثق بها.