بيسل تسلط الضوء على حلول التنظيف من الجيل الجديد في معرض IFA برلين 2024

(MENAFN
- Asdaf News)
شاركت بيسل الشرق الأوسط وأفريقيا، الفرع الإقليمي للعلامة العالمية الرائدة في حلول العناية بالمنزل، في معرض
IFA برلين 2024 بفاعلية. ركزت المشاركة هذا العام على عرض الجيل الجديد من منتجات CrossWave®️ و SpotClean®️ الشهيرة، التي تقدم كفاءة أعلى وتعددية في تنظيف المنازل حول العالم.
استناداً إلى تاريخها الطويل في الابتكار الممتد لأكثر من 148 عاماً، استمرت بيسل في ريادة الصناعة بتقديم تكنولوجيا متطورة لحل أصعب تحديات التنظيف. خلال المعرض، قدمت بيسل أحدث موديلات CrossWave®️ و SpotClean®️ التي تميزت بتحسينات في الأداء وتصاميم سهلة الاستخدام، مما جعل مهام التنظيف العميق لعدة أسطح أكثر بساطة.
تقدم منتجات CrossWave®️ و SpotClean®️ الجديدة أداءً قوياً مع تحسينات في التنوع والراحة، مما يجعلها أدوات مثالية للعناية بالأرضيات والسجاد على حد سواء، بالإضافة إلى سهولة إزالة البقع العنيدة، مما يساعد الأسر في الحفاظ على بيئات نظيفة وصحية بسهولة.
وقالت فاتن البلطجي، المدير العام لشركة بيسل الشرق الأوسط وأفريقيا:“كنا متحمسين للمشاركة في معرض IFA برلين 2024، حيث أبرزنا أحدث ابتكاراتنا في حلول العناية بالمنزل”. وأضافت:“تركيزنا على الجيل الجديد من منتجات CrossWave®️ و SpotClean®️ يعكس التزام بيسل المستمر بتقديم أدوات تنظيف مبتكرة تساهم في توفير بيئة منزلية أنظف وأكثر صحة”.
استمتع زوار جناح بيسل في IFA 2024 بعروض حية لهذه المنتجات الجديدة، بالإضافة إلى فرص التواصل مع كبار الشخصيات في الشركة لمناقشة الشراكات الجديدة وابتكارات المستقبل في صناعة العناية بالمنزل.
من خلال تفانيها في تقديم المنتجات الرائدة والموثوقة، تستمر بيسل في ترسيخ مكانتها كرائدة في نطاق العناية بالمنزل. التزامها المستمر بالجودة والابتكار جعلها الخيار الأول للأسر والشركات التي تبحث عن حلول متقدمة ومتكاملة للحفاظ على النظافة والصحة في كل زاوية من زوايا حياتهم اليومية. بيسل ليست مجرد علامة تجارية، بل شريك حقيقي يسعى لتحقيق أفضل النتائج لكل من يثق بها.
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