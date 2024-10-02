“تشارليز” الأمريكية تستهدف فتح 300 فرع بالسعودية عبر“الامتياز التجاري”

MENAFN - Asdaf News) كشف محمد المدني رئيس مجلس الإدارة في مجموعة شركات المدني الحاصلة على الامتياز التجاري من مطاعم“تشارليز” الأمريكية، عن استهداف الشركة فتح نحو 300 فرع لها في السعودية مع نهاية 2030 عن طريق الامتياز التجاري والاستثمار المباشر، علماً بأنها تمتلك حاليا نحو 14 فرع لها بالمملكة.

جاء ذلك خلال جلسة حوارية بعنوان“الفرص الاستثمارية الإماراتية”، على هامش المعرض الدولي للامتياز التجاري“فرنشايز ماركت” المقام في العاصمة السعودية الرياض.

وأكد المدني أن السوق السعودية يعد الرقم الأول من حيث الفرص الاستثمارية مقارنة بدول الخليج الأخرى.

بدوره، قال نايف الجهني مدير الامتياز التجاري في شركة“لتر” لمحطات الوقود، إن الامتياز التجاري لقطاع محطات الوقود يساعد الشركات المالكة للمحطات على التوسع في السوق وزيادة استثماراتها ورفع الحصة السوقية.

وأضاف،على هامش انطلاق اليوم الأول من معرض الامتياز التجاري في مدينة الرياض، أنه تنفيذاً لقرار وزارة الطاقة في تنظيم وتأهيل المحطات، فقد شرعت الشركات المستثمرة في قطاع الوقود بتقديم خدمة الامتياز، إذ يهدف هذا القرار إلى تحسين تجربة العميل داخل وخارج المدن وتوفير الخدمات على طرق السفر.

ولفت الجهني إلى أن اشتراطات التأهيل التي وضعتها وزارة الطاقة تعكس الكثير من المعالم الأساسية التي ينبغي أن تكون متواجدة مسبقاً في المحطات.