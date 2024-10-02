“تشارليز” الأمريكية تستهدف فتح 300 فرع بالسعودية عبر“الامتياز التجاري”

(MENAFN
- Asdaf News)
كشف محمد المدني رئيس مجلس الإدارة في مجموعة شركات المدني الحاصلة على الامتياز التجاري من مطاعم“تشارليز” الأمريكية، عن استهداف الشركة فتح نحو 300 فرع لها في السعودية مع نهاية 2030 عن طريق الامتياز التجاري والاستثمار المباشر، علماً بأنها تمتلك حاليا نحو 14 فرع لها بالمملكة.
جاء ذلك خلال جلسة حوارية بعنوان“الفرص الاستثمارية الإماراتية”، على هامش المعرض الدولي للامتياز التجاري“فرنشايز ماركت” المقام في العاصمة السعودية الرياض.
وأكد المدني أن السوق السعودية يعد الرقم الأول من حيث الفرص الاستثمارية مقارنة بدول الخليج الأخرى.
بدوره، قال نايف الجهني مدير الامتياز التجاري في شركة“لتر” لمحطات الوقود، إن الامتياز التجاري لقطاع محطات الوقود يساعد الشركات المالكة للمحطات على التوسع في السوق وزيادة استثماراتها ورفع الحصة السوقية.
وأضاف،على هامش انطلاق اليوم الأول من معرض الامتياز التجاري في مدينة الرياض، أنه تنفيذاً لقرار وزارة الطاقة في تنظيم وتأهيل المحطات، فقد شرعت الشركات المستثمرة في قطاع الوقود بتقديم خدمة الامتياز، إذ يهدف هذا القرار إلى تحسين تجربة العميل داخل وخارج المدن وتوفير الخدمات على طرق السفر.
ولفت الجهني إلى أن اشتراطات التأهيل التي وضعتها وزارة الطاقة تعكس الكثير من المعالم الأساسية التي ينبغي أن تكون متواجدة مسبقاً في المحطات.
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