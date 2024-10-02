بالو ألتو نتوركس وديلويت توسعان تحالفها الاستراتيجي العالمي

MENAFN - Asdaf News) أعلن اليوم كل من بالو ألتو نتوركس (المدرجة في بورصة تحت الرمز: PANW) وديلويت عن توسيع تحالفهما الاستراتيجي في مناطق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا (EMEA) وآسيا المحيط الهادئ (JAPAC)، الأمر الذي سيجعل حلول الأمن الإلكتروني المعززة بالذكاء الاصطناعي المقدمة من بالو ألتو نتوركس متاحة لعملاء ديلويت على الصعيد العالمي. وتستند الاتفاقية الجديدة على تاريخ طويل من التعاون بين الجانبين، وتسهم في تسريع اعتماد قدرات الأمن السيبراني الرائدة، ومساعدة العملاء على تحقيق الفوائد التي يتيحها التحول إلى منصات الأمن الإلكتروني المتكاملة (Platformization).

وتواجه العديد من المؤسسات في الوقت الحالي صعوبات في التعامل مع الأعداد المتزايدة لمنتجات الأمن الإلكتروني وإدارتها بهدف ضمان أمن مؤسساتهم، الأمر الذي يخلق بيئة غير متجانسة قد تؤدي إلى زيادة التعقيد التشغيلي وصعوبة تحقيق نتائج الأمن الإلكتروني الأساسية المطلوبة. وعلى النقيض من الحلول النقطية غير المتوافقة، يساعد التحول إلى منصات الأمن الإلكتروني المتكاملة (Platformization) في تقليل الحدود الفاصلة بين هذه الحلول المتباينة وذلك لمساعدة المؤسسات على تحسين حالة أمنها الإلكتروني مع قيامها في ذات الوقت بتعزيز كفاءتها التشغيلية. وعبر اعتماد هذا النهج، قامت ديلويت بدمج عدة حلول نقطية وذلك من خلال تبني منصات بالو ألتو نتوركس للأمن الإلكتروني للسحابة والشبكات.

من جهتها قالت إميلي موسبرغ، رئيس قسم الأمن السيبراني العالمي لدى ديلويت، والمدير لدى شركة ديلويت آند توش المحدودة :“إننا نركز على مساعدة عملائنا في إيجاد حلول لأكثر تحديات الأمن الإلكتروني تعقيداً والتي تتطلب ابتكارات متواصلة واعتماد مقاربات خاصة لدمج التكنولوجيا على نحو يسهم في تحقيق التحول في الأمن الإلكتروني. يساعد توسيع تحالفنا مع بالو ألتو نتوركس في تحسين قدراتنا العالمية على تقديم حلول أمن إلكتروني متكاملة على منصات موحدة وذلك لمساعدة العملاء العالميين على تحسين حالة الأمن الإلكتروني لمؤسساتهم من خلال الاستفادة من كفاءة ودمج قدرات الذكاء الاصطناعي في مواجهة التهديدات الإلكترونية المتنامية ودائمة التطور“.

وستقوم ديلويت بتقديم حلول بالو ألتو نتوركس للأمن الإلكتروني على امتداد شبكتها وسحابتها ومنصات عمليات الأمن الإلكتروني الخاصة بها وذلك لمساعد العملاء على دمج وتحقيق الفائدة من الحلول المعززة بالذكاء الاصطناعي والقادرة على استيعاب البيانات المتكاملة، وتحقيق نتائج أفضل، والوصول إلى أفكار متميزة متعلقة بالذكاء الاصطناعي قابلة للتطبيق.