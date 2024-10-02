بالو ألتو نتوركس وديلويت توسعان تحالفها الاستراتيجي العالمي

(MENAFN
- Asdaf News)
أعلن اليوم كل من بالو ألتو نتوركس (المدرجة في بورصة ناسداك
تحت الرمز: PANW) وديلويت عن توسيع تحالفهما الاستراتيجي في مناطق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا (EMEA) وآسيا المحيط الهادئ (JAPAC)، الأمر الذي سيجعل حلول الأمن الإلكتروني المعززة بالذكاء الاصطناعي المقدمة من بالو ألتو نتوركس متاحة لعملاء ديلويت على الصعيد العالمي. وتستند الاتفاقية الجديدة على تاريخ طويل من التعاون بين الجانبين، وتسهم في تسريع اعتماد قدرات الأمن السيبراني الرائدة، ومساعدة العملاء على تحقيق الفوائد التي يتيحها التحول إلى منصات الأمن الإلكتروني المتكاملة (Platformization).
وتواجه العديد من المؤسسات في الوقت الحالي صعوبات في التعامل مع الأعداد المتزايدة لمنتجات الأمن الإلكتروني وإدارتها بهدف ضمان أمن مؤسساتهم، الأمر الذي يخلق بيئة غير متجانسة قد تؤدي إلى زيادة التعقيد التشغيلي وصعوبة تحقيق نتائج الأمن الإلكتروني الأساسية المطلوبة. وعلى النقيض من الحلول النقطية غير المتوافقة، يساعد التحول إلى منصات الأمن الإلكتروني المتكاملة (Platformization) في تقليل الحدود الفاصلة بين هذه الحلول المتباينة وذلك لمساعدة المؤسسات على تحسين حالة أمنها الإلكتروني مع قيامها في ذات الوقت بتعزيز كفاءتها التشغيلية. وعبر اعتماد هذا النهج، قامت ديلويت بدمج عدة حلول نقطية وذلك من خلال تبني منصات بالو ألتو نتوركس للأمن الإلكتروني للسحابة والشبكات.
من جهتها قالت إميلي موسبرغ، رئيس قسم الأمن السيبراني العالمي لدى ديلويت، والمدير لدى شركة ديلويت آند توش المحدودة :“إننا نركز على مساعدة عملائنا في إيجاد حلول لأكثر تحديات الأمن الإلكتروني تعقيداً والتي تتطلب ابتكارات متواصلة واعتماد مقاربات خاصة لدمج التكنولوجيا على نحو يسهم في تحقيق التحول في الأمن الإلكتروني. يساعد توسيع تحالفنا مع بالو ألتو نتوركس في تحسين قدراتنا العالمية على تقديم حلول أمن إلكتروني متكاملة على منصات موحدة وذلك لمساعدة العملاء العالميين على تحسين حالة الأمن الإلكتروني لمؤسساتهم من خلال الاستفادة من كفاءة ودمج قدرات الذكاء الاصطناعي في مواجهة التهديدات الإلكترونية المتنامية ودائمة التطور“.
وستقوم ديلويت بتقديم حلول بالو ألتو نتوركس للأمن الإلكتروني على امتداد شبكتها وسحابتها ومنصات عمليات الأمن الإلكتروني الخاصة بها وذلك لمساعد العملاء على دمج وتحقيق الفائدة من الحلول المعززة بالذكاء الاصطناعي والقادرة على استيعاب البيانات المتكاملة، وتحقيق نتائج أفضل، والوصول إلى أفكار متميزة متعلقة بالذكاء الاصطناعي قابلة للتطبيق.
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