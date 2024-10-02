مقتل طفل في انفجار بندقية في مخيم طولكرم

MENAFN - Palestine News ) طولكرم / PNN - أفاد المتحدث باسم الشرطة لؤي ارزيقات، بمقتل طفل وإصابة 12 آخرين بجروح متفاوتة بعد انفجار بندقية أثناء إطلاق نار في الهواء خلال احتفال في مخيم طولكرم، مشيرا إلى أن الشرطة والأجهزة الأمنية كافة باشروا إجراءات البحث والتحري في ملابسات الحادثة.

وأفادت مصادر محلية، بأن مسلحين في مخيم طولكرم أطلقوا النار في الهواء، مساء الثلاثاء، بالتزامن مع موجة الصواريخ التي أُطلقت من إيران، فانفجرت بندقية كان يحملها أحد المسلحين، ما أدى إلى مقتل الطفل أيهم عليان سروجي (15 عاما) وإصابة 12 آخرين بجروح، جرى نقلهم إلى المستشفى.

وكان الدفاع المدني والشرطة قد أعلنا الليلة الماضية وفاة مواطن جراء سقوط شظايا صاروخ اعتراضي في قرية النويعمة شمال أريحا.

وقال المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، إن المواطن سامح خضر حسن العسلي (33 عاما) من قطاع غزة، توفي جراء إصابته بشظايا صاروخ في الرأس، مشيرا إلى أنه أحد العمال المستضافين في معسكر قوات الأمن الوطني في قرية النويعمة.

وأضاف ارزيقات أن جثمانه نُقل إلى مستشفى أريحا الحكومي، كما تم إبلاغ النيابة العامة ويجري استكمال الإجراءات القانونية.

وأوضح الدفاع المدني الفلسطيني أنه تعامل مع عدد من الحرائق في محافظة الخليل، كما اتخذ مجموعة إجراءات احترازية بالتعاون مع فرق هندسة المتفجرات في الشرطة، للتخلص من بعض المقذوفات والشظايا التي سقطت في كل من: جنين، وقلقيلية، وطوباس، والخليل.

وأهاب بالمواطنين عدم الاقتراب من أية أجسام مشبوهة، والإبلاغ عنها على أرقام الطوارئ التالية: الدفاع المدني 102، والإسعاف 101، والشرطة 100