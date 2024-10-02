مقتل طفل في انفجار بندقية في مخيم طولكرم

(MENAFN
- Palestine News Network
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طولكرم / PNN - أفاد المتحدث باسم الشرطة لؤي ارزيقات، بمقتل طفل وإصابة 12 آخرين بجروح متفاوتة بعد انفجار بندقية أثناء إطلاق نار في الهواء خلال احتفال في مخيم طولكرم، مشيرا إلى أن الشرطة والأجهزة الأمنية كافة باشروا إجراءات البحث والتحري في ملابسات الحادثة.
وأفادت مصادر محلية، بأن مسلحين في مخيم طولكرم أطلقوا النار في الهواء، مساء الثلاثاء، بالتزامن مع موجة الصواريخ التي أُطلقت من إيران، فانفجرت بندقية كان يحملها أحد المسلحين، ما أدى إلى مقتل الطفل أيهم عليان سروجي (15 عاما) وإصابة 12 آخرين بجروح، جرى نقلهم إلى المستشفى.
وكان الدفاع المدني والشرطة قد أعلنا الليلة الماضية وفاة مواطن جراء سقوط شظايا صاروخ اعتراضي في قرية النويعمة شمال أريحا.
وقال المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، إن المواطن سامح خضر حسن العسلي (33 عاما) من قطاع غزة، توفي جراء إصابته بشظايا صاروخ في الرأس، مشيرا إلى أنه أحد العمال المستضافين في معسكر قوات الأمن الوطني في قرية النويعمة.
وأضاف ارزيقات أن جثمانه نُقل إلى مستشفى أريحا الحكومي، كما تم إبلاغ النيابة العامة ويجري استكمال الإجراءات القانونية.
وأوضح الدفاع المدني الفلسطيني أنه تعامل مع عدد من الحرائق في محافظة الخليل، كما اتخذ مجموعة إجراءات احترازية بالتعاون مع فرق هندسة المتفجرات في الشرطة، للتخلص من بعض المقذوفات والشظايا التي سقطت في كل من: جنين، وقلقيلية، وطوباس، والخليل.
وأهاب بالمواطنين عدم الاقتراب من أية أجسام مشبوهة، والإبلاغ عنها على أرقام الطوارئ التالية: الدفاع المدني 102، والإسعاف 101، والشرطة 100
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