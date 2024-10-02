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نابلس تشيع الشهيد ضياء دويكات في موكب مهيب

10/2/2024 6:09:44 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) نابلس / PNN - شيعت جماهير محافظة نابلس في موكب مهيب، اليوم الأربعاء، جثمان الشهيد ضياء هاني عبد الرحمن دويكات (25 عامًا) إلى مثواه الأخير في مخيم بلاطة شرق نابلس.

وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى رفيديا بمشاركة واسعة من ممثلي الفعاليات الرسمية والوطنية والشعبية في محافظة نابلس، حيث توجه المشيعون إلى مخيم بلاطة لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة على الشهيد قبل الصلاة عليه دفنه في مقبرة المخيم.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت استشهاد الشاب ضياء دويكات يوم أمس، بعد إصابته بجروح خطيرة في الفخذ والبطن خلال اقتحام قوات الاحتلال لمخيم بلاطة. ومع استشهاده، ارتفع عدد الشهداء في الضفة الغربية منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر إلى 721 شهيدًا.

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