شرطة الدانمارك تحقق في انفجارين قرب سفارة إسرائيل

MENAFN - Palestine News ) كوبنهاغن / PNN - قالت الشرطة الدانماركية اليوم الأربعاء إنها تحقق في انفجارين وقعا بمحيط السفارة الإسرائيلية في العاصمة كوبنهاغن، مشيرة إلى عدم وجود إصابات في الحادث.

وأوضحت الشرطة في بيان لها على منصة إكس أنها تجري تحقيقات أولية في الموقع، وفيما إذا كان الحادث له صلة بوجود السفارة الإسرائيلية في المنطقة.

وقال متحدث باسم الشرطة للصحفيين في موقع الحادث إنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات، ومن السابق لأوانه معرفة حجم الانفجارين.

وأكد متحدث باسم وزارةالخارجية الإسرائيلية اليوم الأربعاء سماع دوي انفجارات بالقرب من السفارة الإسرائيلية في كوبنهاغن الليلة الماضية.

ونقلت مواقع إسرائيلية عن المتحدث قوله إنه "تم إغلاق السفارة، وجميع العاملين بالسفارة بخير ولم تحدث أي أضرار بالمبنى"، مشيرا إلى أن التحقيق في الحادث بدأ من قبل السلطات الدانماركية.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن طوقا أمنيا فُرض حول منطقة كبيرة وسط انتشار مكثف لأفراد الشرطة.

وقال جاكوب هانسن نائب مفوض شرطة كوبنهاغن "السفارة الإسرائيلية تقع في المنطقة المجاورة مباشرة، وهذا بالطبع جانب نأخذه في الاعتبار".

من جهتها، قالت صحيفة "بي تي" المحلية إن محققين شوهدوا وهم يرتدون زيا واقيا أثناء تمشيطهم للموقع بحثا عن أدلة.