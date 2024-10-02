لا نمزح مع أحد.. بزشكيان يصف القبة الحديدية الإسرائيلية بـالهشة

MENAFN - Palestine News ) طهران / PNN - قال الرئيس الايراني مسعود بزشكيانإن هجوم بلاده الصاروخي على إسرائيل، مساء الثلاثاء، أثبت أن "القبة الحديدية المزعومة أكثر هشاشة من الزجاج"، بحسب وصفه.

وفي تعليق جديد له على الهجمات الصاروخية التي شنها الحرس الثوري، قال بزشكيان: "لا نمزح مع أحد بشأن شرف وفخر الأمة الإيرانية".

وخلال اجتماع للحكومة الإيرانية الأربعاء، وصف بزشكيان الهجوم االصاروخي بأنه "عملية فخرية قامت بها القوات المسلحة الإيرانية".

وحذر بزشكيان إسرائيل من الرد على هذا الهجوم بالقول: "إذا أراد هذا النظام أن يخطئ، فسوف يتلقى رداً أكثر سحقاً بكثير".

وكان بزشكيان قال في تعليق سابق على الهجمات على إسرائيل بالصواريخ الباليتسية، إن "إيران لا تريد الحرب".

وكتب بزشكيان في حسابه عبر منصة "إكس"، "هذا مجرد جزء من قوتنا، فلا تتورطوا مع إيران، وإيران لا تطلب الحرب، لكنها تقف بحزم ضد أي تهديد".

واعتبر بزشكيان أن الهجوم على إسرائيل جاء "استنادا إلى الحقوق المشروعة وبهدف تحقيق السلام والأمن لإيران والمنطقة، وتم الرد بشكل حاسم على عدوان النظام الصهيوني"، مبيناً أن "هذه ليست سوى زاوية من قوتنا".

من جانبه، أكد مستشار القائد العام للحرس الثوري العميد إبراهيم جباري، الأربعاء، شن بلاده هجوماً إلكترونياً على إسرائيل بالتزامن مع انطلاق الصواريخ البالستية والفرط صوتية .

وقال العميد جباري "بالتزامن مع العملية الصاروخية تمّ إطلاق عملية سيبرانية كبيرة على أنظمة دفاع العدو وأدّت إلى إصابة الصواريخ أهدافها ".

وأضاف: "تعرض العدو لمفاجأة عسكرية خلال عملية الحرس الثوري الإيراني الليلة الماضية وتم ضرب مراكزه العسكرية المهمة وتدمير مواقع عسكرية وعدد كبير من المقاتلات الإسرائيلية".

وفي وقت سابق، قال وزير الدفاع الإيراني العميد عزيز نصير زادة إن نسبة نجاح "عملية الوعد الصادق الثانية" التي استهدفت إسرائيل الليلة الماضية تجاوزت 90 بالمئة.