لا نمزح مع أحد.. بزشكيان يصف القبة الحديدية الإسرائيلية بـالهشة

(MENAFN
- Palestine News Network
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طهران / PNN - قال الرئيس الايراني مسعود بزشكيان
إن هجوم بلاده الصاروخي على إسرائيل، مساء الثلاثاء، أثبت أن "القبة الحديدية المزعومة أكثر هشاشة من الزجاج"، بحسب وصفه.
وفي تعليق جديد له على الهجمات الصاروخية التي شنها الحرس الثوري، قال بزشكيان: "لا نمزح مع أحد بشأن شرف وفخر الأمة الإيرانية".
وخلال اجتماع للحكومة الإيرانية الأربعاء، وصف بزشكيان الهجوم االصاروخي بأنه "عملية فخرية قامت بها القوات المسلحة الإيرانية".
وحذر بزشكيان إسرائيل من الرد على هذا الهجوم بالقول: "إذا أراد هذا النظام أن يخطئ، فسوف يتلقى رداً أكثر سحقاً بكثير".
وكان بزشكيان قال في تعليق سابق على الهجمات على إسرائيل بالصواريخ الباليتسية، إن "إيران لا تريد الحرب".
وكتب بزشكيان في حسابه عبر منصة "إكس"، "هذا مجرد جزء من قوتنا، فلا تتورطوا مع إيران، وإيران لا تطلب الحرب، لكنها تقف بحزم ضد أي تهديد".
واعتبر بزشكيان أن الهجوم على إسرائيل جاء "استنادا إلى الحقوق المشروعة وبهدف تحقيق السلام والأمن لإيران والمنطقة، وتم الرد بشكل حاسم على عدوان النظام الصهيوني"، مبيناً أن "هذه ليست سوى زاوية من قوتنا".
من جانبه، أكد مستشار القائد العام للحرس الثوري العميد إبراهيم جباري، الأربعاء، شن بلاده هجوماً إلكترونياً على إسرائيل بالتزامن مع انطلاق الصواريخ البالستية والفرط صوتية .
وقال العميد جباري "بالتزامن مع العملية الصاروخية تمّ إطلاق عملية سيبرانية كبيرة على أنظمة دفاع العدو وأدّت إلى إصابة الصواريخ أهدافها ".
وأضاف: "تعرض العدو لمفاجأة عسكرية خلال عملية الحرس الثوري الإيراني الليلة الماضية وتم ضرب مراكزه العسكرية المهمة وتدمير مواقع عسكرية وعدد كبير من المقاتلات الإسرائيلية".
وفي وقت سابق، قال وزير الدفاع الإيراني العميد عزيز نصير زادة إن نسبة نجاح "عملية الوعد الصادق الثانية" التي استهدفت إسرائيل الليلة الماضية تجاوزت 90 بالمئة.
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