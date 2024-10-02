(MENAFN
- bursonglobal) ● تبرع بقيمة 10 دراهم للصليب الأحمر الدولي مع كل طلب من "ألو بيروت" عبر تطبيق كريم أو عند تناول الطعام في مطاعم "ألو بيروت" والدفع باستخدام خدمة "كريم داين آوت".
دبي، الإمارات العربية المتحدة - 30 سبتمبر 2024: أعلنت شركة كريم، المنصة الرائدة للخدمات المتعددة في الشرق الأوسط، عن شراكتها مع مطعم "ألو بيروت" لدعم المجتمعات المتضررة في لبنان، من خلال التبرع بـ 10 دراهم مع كل وجبة يتم طلبها عبر تطبيق كريم.
وسيتم تخصيص هذه التبرعات لحملة الاستجابة الطارئة للصليب الأحمر الدولي في لبنان (ICRC)، والتي تقدم خدمات أساسية للمتضررين من الأزمة الحالية في البلاد، تشمل الرعاية الصحية والغذاء وخدمات الإيواء للعائلات المتأثرة.
وسيقوم كلًا من "كريم" ومطعم "ألو بيروت" بالتبرع بمبلغ 10 دراهم للجنة الدولية للصليب الأحمر في كل مرة يقوم فيها العميل بطلب وجبة من "ألو بيروت" عبر "كريم فود"، أو تناول الطعام في أي فرع من فروع "ألو بيروت" في جميع أنحاء الإمارات باستخدام خدمة "كريم داين آوت"؛ خدمة اكتشاف العروض والخصومات الخاصة بالمطاعم.
وعلق مدثر شيخة، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة كريم، قائلاً: "مع تفاقم الوضع الإنساني في لبنان، تتضاعف الحاجة إلى تقديم المساعدة العاجلة. نفخر بشراكتنا مع "ألو بيروت" لدعم الصليب الأحمر في تقديم الرعاية الصحية والغذاء وخدمات الإيواء لمن هم في أمس الحاجة إليها".
كما يمكن للعملاء استخدام تطبيق كريم للتبرع بشكل مباشر لحملة "مساعدة لبنان" من خلال خدمة "رايت كليك" عبر تطبيق كريم، حيث يمكنهم اختيار التبرع لمرة واحدة أو التبرع بشكل شهري متكرر.
تشمل الحملات الأخرى التي يمكن التبرع لها عبر "رايت كليك" حملة "غزة في قلوبنا" التي تنظمها دبي العطاء، والتي تتعاون مع مؤسسة "أنيرا"، وهي منظمة إنسانية تعمل في غزة منذ عام 1986.
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