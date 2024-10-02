رابط إعلان نتائج الشامل 2024

رابط إعلان نتائج الشامل 2024
التاريخ
10/2/2024 5:21:41 AM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني - عقد رئيس جامعة
البلقاء التطبيقية أحمد العجلوني مؤتمرا صحفيا، الأربعاء أعلان فيه صدور نتائج امتحان الشهادة الجامعية المتوسطة (الشامل) للدورة الصيفية 2024. للحصول على النتيجة اضغط هنا
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