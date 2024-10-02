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رابط إعلان نتائج الشامل 2024

10/2/2024 5:21:41 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - عقد رئيس جامعة البلقاء التطبيقية أحمد العجلوني مؤتمرا صحفيا، الأربعاء أعلان فيه صدور نتائج امتحان الشهادة الجامعية المتوسطة (الشامل) للدورة الصيفية 2024. للحصول على النتيجة اضغط هنا

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