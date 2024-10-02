الأردن..وزارة الصحة ترد على شكاوى انقطاع دواء للقلب

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - عبدالله مرقة
اشتكى مواطنون من عدم توفر دواء خاص لعضلة القلب "انتريستو- Entresto"، في مستشفى البشير الحكومي، رغم تأكيد وزارة الصحة لـ "خبرني" توفر الدواء في مستودعات الوزارة.
وبين المرضى أنه في كل مرة يتم مراجعة صيدلية المستشفى، لأخذ الدواء، يقال لهم أنه غير متوفر، دون تحديد موعد معين لتوفر الدواء، ما يفاقم من معاناتهم مع المرض في ظل ارتفاع سعر الدواء، حيث يصل سعره خارج المستشفى إلى 68 دينارا، موضحين أن مريض القلب يحتاج إلى علبتين في الشهر، مما يعني أن الكلفة تصل إلى 136 دينارا.
بدورها، أكدت مديرة المشتريات والتزويد في وزارة الصحة ريم هباهبة لـ"خبرني"، أن دواء عضلة القلب "انتريستو"، متوفر في مستودعات وزارة الصحة.
وقالت إنها ستتواصل مع مستشفى البشير، لتحديد الكمية المطلوبة وتزويد المستشفى بها.
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