الأردن..وزارة الصحة ترد على شكاوى انقطاع دواء للقلب

MENAFN - Khaberni) خبرني - عبدالله مرقة

اشتكى مواطنون من عدم توفر خاص لعضلة القلب "انتريستو- Entresto"، في البشير الحكومي، رغم تأكيد وزارة الصحة لـ "خبرني" توفر الدواء في مستودعات الوزارة.

وبين المرضى أنه في كل مرة يتم مراجعة صيدلية المستشفى، لأخذ الدواء، يقال لهم أنه غير متوفر، دون تحديد موعد معين لتوفر الدواء، ما يفاقم من معاناتهم مع المرض في ظل ارتفاع سعر الدواء، حيث يصل سعره خارج المستشفى إلى 68 دينارا، موضحين أن مريض القلب يحتاج إلى علبتين في الشهر، مما يعني أن الكلفة تصل إلى 136 دينارا.

بدورها، أكدت مديرة المشتريات والتزويد في وزارة الصحة ريم هباهبة لـ"خبرني"، أن دواء عضلة القلب "انتريستو"، متوفر في مستودعات وزارة الصحة.

وقالت إنها ستتواصل مع مستشفى البشير، لتحديد الكمية المطلوبة وتزويد المستشفى بها.