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المالديف تطلب الانضمام إلى قضية“الإبادة الجماعية” ضد إسرائيل

10/2/2024 5:11:46 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) المالديف / PNN -
أعلنت المالديف أنها قدمت لمحكمة العدل الدولية طلبا للانضمام إلى قضية“الإبادة الجماعية” التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، بسبب حربها على قطاع غزة.
جاء ذلك في بيان نشره رئيس المالديف محمد مويزو على منصة إكس، الثلاثاء.
وذكر مويزو أن بلاده طلبت الانضمام إلى الدعوى القضائية التي رفعتها جمهورية جنوب أفريقيا نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2023 ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية في إطار اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية المؤرخة عام 1948.
وأشار إلى أن طلب الانضمام يستند إلى المادة 63 من النظام الأساسي للمحكمة التي“تعطي الدول الثالثة الحق في الانضمام بغرض الإدلاء ببيان بشأن تفسير العقد محل النزاع”.
وأكد رئيس المالديف ضرورة تحميل إسرائيل المسؤولية عن أعمالها غير القانونية في غزة.
وقال:“يجب ضمان سيادة القانون، وعلى إسرائيل إنهاء أعمال الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني”.
وشدد على دعم المالديف للشعب الفلسطيني، وأنه“ينبغي الاعتراف بفلسطين وعاصمتها القدس الشرقية وإقامتها على أساس حدود ما قبل عام 1967”.
يذكر أن نيكاراغوا وكولومبيا وليبيا والمكسيك وفلسطين وإسبانيا وتركيا انضمت سابقا إلى قضية“الإبادة الجماعية” في غزة.

MENAFN02102024000205011050ID1108738429

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