إسرائيل تعتزم مهاجمة 24 بلدة في جنوب لبنان بعدج أن هددت سكانها وطالبتهم بمغادرتها

MENAFN - Palestine News ) الداخل المحتل / PNN - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح الأربعاء، اعتزامه مهاجمة سكان 24 بلدة في جنوب لبنان وطالب سكانها بإخلائها، وذلك بعد أول اشتباك بري مع مقاومي حزب الله فجر اليوم الاربعاء.

ووجَّه المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، في بيان عبر منصة“إكس” إنذارا إلى“سكان القرى في جنوب لبنان: البياضة، بيوت السياد، الراشيدية، معشوق، البص، شبريحا، طير دبا، البرغلية، مخيم القاسمية، نبي قاسم، برج رحال، العباسية، معركة، عين بعال، محرونة، بافلية، ديركيفا، صريفا، أرزون، دردغيا، ضهر برية جابر، جبل العدس، شحور، برج الشمالي”.

‏وتابع:“عليكم إخلاء بيوتكم فورا والتوجه إلى شمال نهر الأولي”.

وهذا النهر هو آخر نقطة في جنوب لبنان، ما يعني أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يريد تهجير السكان إلى خارج محافظة الجنوب.

وحذر من أن“كل مَن يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله ومنشآته ووسائله القتالية، يعرض حياته للخطر. أي بيت يستخدمه حزب الله لحاجاته العسكرية من المتوقع استهدافه”.

‏وأردف:“يحظر عليكم التوجه جنوبا (باتجاه الحدود مع إسرائيل). أي توجه جنوبا قد يعرضكم للخطر”.

يأتي ذلك بعد إعلان“حزب الله”، للمرة الأولى، فجر اليوم الأربعاء تصديه لقوة إسرائيلية حاولت التسلل إلى بلدة“العديسة” في قضاء مرجعيون بمحافظة النبطية (جنوب)، مضيفا أن مقاتليه“أوقعوا بها خسائر، وأجبروها على التراجع”.

وهذه هي المرة الأولى التي يعلن فيها“حزب الله” اشتباكه مع قوة مشاة إسرائيلية منذ إعلان تل أبيب فجر الثلاثاء بدء عملية عسكرية في جنوب لبنان.

ومنذ 23 سبتمبر/ أيلول الماضي تشن إسرائيل“أعنف وأوسع” هجوم على لبنان منذ بدء المواجهات مع“حزب الله” قبل نحو عام، ما أسفر حتى صباح الأربعاء عما لا يقل عن 1873 شهيدا، بينهم أطفال ونساء، و2955 جريحا وأكثر من مليون نازح، وفق رصد لبيانات السلطات اللبنانية.

في المقابل يستمر دوي صفارات الإنذار بوتيرة غير مسبوقة في أنحاء إسرائيل، إثر إطلاق كثيف من“حزب الله” لصواريخ وطائرات مسيّرة وقذائف مدفعية تستهدف مواقع عسكرية ومستوطنات، وسط تعتيم صارم من الرقابة العسكرية الإسرائيلية على الخسائر البشرية والمادية، حسب مراقبين.

وتتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها“حزب الله”، مع جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 قصفا يوميا عبر“الخط الأزرق” الفاصل، أسفر إجمالا حتى مساء الثلاثاء عن ما لا يقل عن 1873 شهيدا، بينهم أطفال ونساء، و9 آلاف و134 جريحا، حسب وزارة الصحة اللبنانية.

وتطالب هذه الفصائل بإنهاء الحرب التي تشنها إسرائيل بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر؛ وخلّفت أكثر من 138 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة، في إحدى أسوا الكوارث الإنسانية بالعالم.

ومنذ عقود تحتل إسرائيل أراضٍ عربية في لبنان وسوريا وفلسطين.