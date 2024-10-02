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62.9 % نسبة النجاح في الشامل للدورة الصيفية 2024

10/2/2024 5:11:40 AM
(MENAFN- Amman Net) أعلن رئيس جامعة البلقاء التطبيقية، رئيس اللجنة العليا لامتحان الشهادة الجامعية المتوسطة الدكتور احمد العجلوني، نتائج امتحان الشهادة الجامعية المتوسطة "الشامل"، للدورة الصيفية 2024.
وقال العجلوني في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، إن نسبة النجاح بلغت 62.9 بالمئة، وهي ضمن نسبة النجاح العامة في الامتحان الشامل مقارنة بنسب النجاح في الدورات السابقة.
وتقدم للامتحان بورقة أو أكثر، 7660 طالبا وطالبة، نجح منهم 4830، توزعوا على 53 كلية جامعية وجامعية متوسطة في 105 تخصصات، وتغيب عن الامتحان بجميع أوراقه 10 طلاب، وتم ضبط 22 مخالفة.
وبين أن وحدة التقييم والامتحانات العامة في الجامعة أنهت جميع الإجراءات المتعلقة باستخلاص النتائج وتحليلها بكل دقة ونزاهة، ومراجعة الملاحظات الإلكترونية على أسئلة الامتحان كما وردت من الطلبة في قاعات الامتحان أو من الطلبة مباشرة بعد انتهاء الامتحان، وتم دراسة جميع الملاحظات من قبل لجان فنية متخصصة واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها.
كما قامت الوحدة بتحليل إجابات الطلبة باستخدام معامل الصعوبة لجميع أوراق الامتحان النظري، واعتماد منحنى التوزيع المعياري لمستوى صعوبة الأسئلة لغايات التصحيح واستخراج النتائج.

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