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إقلاع الطائرة الـ16 من الجسر الجوي الكويتي لإغاثة نازحي السودان محملة بـ28 طنا من سيارات نقل ومواد غذائية

10/2/2024 5:10:51 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 2 - 10 (كونا) -- أعلنت جمعية الهلال الأحمر الكويتية اليوم الأربعاء انطلاق الرحلة الـ16 ضمن الجسر الجوي الكويتي من قاعدة عبدالله المبارك الجوية وتحمل على متنها 28 طنا من المواد الغذائية والاغاثية وسيارات نقل إلى مطار بورت سودان لدعم وإغاثة النازحين داخل السودان بسبب النزاعات المستمرة والأمطار والسيول.
وقال مدير عام الجمعية عبدالرحمن العون لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان المساعدات الكويتية التي تقدم للنازحين في السودان ستظل علامة مضيئة تضاف الى سجل دولة الكويت بتوجيهات من القيادة السياسية وعلى رأسها سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه.
وأضاف العون ان المساعدات الكويتية تاتي تجسيدا للدور الإنساني الكبير الذي تقوم به الكويت ممثلة في جمعية الهلال الأحمر الكويتي الأشقاء في السودان.
وذكر ان الكويت قدمت المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية وسيارات الإسعاف والنقل عبر الجسر الجوي ومن خلال الشحن البحري إلى السودان للحد من نتائج ومخاطر الكارثة الطبيعية التي خلفتها الفيضانات والسيول والأزمة الإنسانية الحالية.
وافاد ان طائرة الـ16 تحمل على متنها أربع سيارات نقل ومواد غذائية وبطانيات بحمولة 28 طنا معربا عن بالغ الشكر والتقدير للمتبرعين من اهل الكويت ولوزارتي الخارجية والدفاع والقوة الجوية الكويتية وسفارة الكويت لدى السودان لدورهم الإنساني الرائد في إغاثة ونجدة المنكوبين في شتى دول العالم.(النهاية)

س ص / ط أ ب




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