إقلاع الطائرة الـ16 من الجسر الجوي الكويتي لإغاثة نازحي السودان محملة بـ28 طنا من سيارات نقل ومواد غذائية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 2 - 10 (كونا) -- أعلنت جمعية الهلال الأحمر الكويتية اليوم الأربعاء انطلاق الرحلة الـ16 ضمن الجسر الجوي الكويتي من قاعدة عبدالله المبارك الجوية وتحمل على متنها 28 طنا من المواد الغذائية والاغاثية وسيارات نقل
إلى مطار بورت سودان لدعم وإغاثة النازحين داخل السودان بسبب النزاعات المستمرة والأمطار والسيول.
وقال مدير عام الجمعية عبدالرحمن العون لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان المساعدات الكويتية التي تقدم للنازحين في السودان ستظل علامة مضيئة تضاف الى سجل دولة الكويت بتوجيهات من القيادة السياسية وعلى رأسها سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه.
وأضاف العون ان المساعدات الكويتية تاتي تجسيدا للدور الإنساني الكبير الذي تقوم به الكويت ممثلة في جمعية الهلال الأحمر الكويتي الأشقاء في السودان.
وذكر ان الكويت قدمت المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية وسيارات الإسعاف والنقل عبر الجسر الجوي ومن خلال الشحن البحري إلى السودان للحد من نتائج ومخاطر الكارثة الطبيعية التي خلفتها الفيضانات والسيول والأزمة الإنسانية الحالية.
وافاد ان طائرة الـ16 تحمل على متنها أربع سيارات نقل ومواد غذائية وبطانيات بحمولة 28 طنا معربا عن بالغ الشكر والتقدير للمتبرعين من اهل الكويت ولوزارتي الخارجية والدفاع والقوة الجوية الكويتية وسفارة الكويت لدى السودان لدورهم الإنساني الرائد في إغاثة ونجدة المنكوبين في شتى دول العالم.(النهاية)
س ص / ط أ ب
MENAFN02102024000071011013ID1108738394
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