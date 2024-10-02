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الرئيس الفرنسي يشدد على ضرورة ممارسة ضبط النفس في الشرق الاوسط

10/2/2024 5:10:49 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) باريس - 2 - 10 (كونا) -- شدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على ضرورة ممارسة كافة الأطراف المعنية بالأزمة في الشرق الأوسط أكبر قدر من ضبط النفس مطالبا الاحتلال الاسرائيلي بوقف عملياته العسكرية.
وذكر القصر الرئاسي (الاليزيه) في بيان اليوم الاربعاء ان ذلك جاء بعد أن ترأس ماكرون مجلسا للدفاع والأمن الوطني حول الوضع في لبنان وآخر تطورات الأزمة في الشرق الأوسط وذلك بحضور رئيس مجلس الوزراء ووزراء الخارجية والداخلية والدفاع.
وأضاف أن ماكرون أكد مجددا التزام بلاده بالسلام والأمن للجميع في المنطقة مطالبا الاحتلال الاسرائيلي بإنهاء عملياته العسكرية بأسرع وقت ممكن.
وأوضح البيان انه بالنسبة للبنان فقد رأى ماكرون أن عددا كبيرا جدا من المدنيين هم بالفعل ضحايا للعمليات العسكرية معربا عن أمله باستعادة سيادة لبنان وسلامة أراضيه من خلال الامتثال الصارم لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701.
وذكر أن ماكرون أكد مجددا التزام بلاده تجاه (اليونيفيل) مشيرا إلى أن الأمر متروك أيضا للبنانيين للالتقاء في هذه اللحظة الحرجة.
وكشف البيان ان ماكرون سينظم قريبا جدا مؤتمرا لدعم الشعب اللبناني ومؤسساته وكلف وزير الخارجية جان نويل بارو بزيارة منطقة الشرق الأوسط مرة أخرى "للتشاور مع كافة الجهات التي لها دور في بدء التهدئة وإيجاد حلول دائمة للأزمة الحالية بكافة جوانبها" لا سيما فيما يتعلق بالوضع في لبنان وقطاع غزة.(النهاية)

م ع / م خ



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