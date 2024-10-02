الرئيس الفرنسي يشدد على ضرورة ممارسة ضبط النفس في الشرق الاوسط

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
باريس - 2 - 10 (كونا) -- شدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
على ضرورة ممارسة كافة الأطراف المعنية بالأزمة في الشرق الأوسط أكبر قدر من ضبط النفس مطالبا الاحتلال الاسرائيلي بوقف عملياته العسكرية.
وذكر القصر الرئاسي (الاليزيه) في بيان اليوم الاربعاء ان ذلك جاء بعد أن ترأس ماكرون مجلسا للدفاع والأمن الوطني حول الوضع في لبنان وآخر تطورات الأزمة في الشرق الأوسط وذلك بحضور رئيس مجلس الوزراء ووزراء الخارجية والداخلية والدفاع.
وأضاف أن ماكرون أكد مجددا التزام بلاده بالسلام والأمن للجميع في المنطقة مطالبا الاحتلال الاسرائيلي بإنهاء عملياته العسكرية بأسرع وقت ممكن.
وأوضح البيان انه بالنسبة للبنان فقد رأى ماكرون أن عددا كبيرا جدا من المدنيين هم بالفعل ضحايا للعمليات العسكرية معربا عن أمله باستعادة سيادة لبنان وسلامة أراضيه من خلال الامتثال الصارم لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701.
وذكر أن ماكرون أكد مجددا التزام بلاده تجاه (اليونيفيل) مشيرا إلى أن الأمر متروك أيضا للبنانيين للالتقاء في هذه اللحظة الحرجة.
وكشف البيان ان ماكرون سينظم قريبا جدا مؤتمرا لدعم الشعب اللبناني ومؤسساته وكلف وزير الخارجية جان نويل بارو بزيارة منطقة الشرق الأوسط مرة أخرى "للتشاور مع كافة الجهات التي لها دور في بدء التهدئة وإيجاد حلول دائمة للأزمة الحالية بكافة جوانبها" لا سيما فيما يتعلق بالوضع في لبنان وقطاع غزة.(النهاية)
م ع / م خ
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