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المرشحان لمنصب نائب الرئيس الأمريكي فانس ووالز يلتقيان وجها لوجهه في مناظرة حامية

10/2/2024 5:10:49 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 2 - 10 (كونا) -- التقى المرشحان لمنصب نائب الرئيس الأمريكي الجمهوري سيناتور ولاية (أوهايو) جي دي فانس والديمقراطي حاكم ولاية (مينيسوتا) تيم والز في مناظرة تلفزيونية حامية تشكل أهمية بالغة لكل من المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب ومنافسته الديمقراطية نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس في سعيهما للفوز بالسباق نحو البيت الأبيض.
واستضافت شبكة (سي بي أس) الأمريكية مساء أمس الثلاثاء هذا الحدث الذي جرى في مدينة (نيويورك) حيث تجاذب الطرفان جملة من القضايا شملت الهجرة والأمن العام والغلاء والإسكان وحكم القانون وأزمة الشرق الأوسط وكانت مواقفهما متباينة بشأن معظم المواضيع.
وفيما يتعلق بقضية الهجرة اتهم المرشح الجمهوري فانس الديمقراطيين بالفشل في ضبط الهجرة الأمر الذي "حرم ملايين الأمريكيين من فرص العمل ومن حقوقهم التعليمية والصحية وخلق أزمة إسكان".
وبدوره اتهم الديمقراطي والز الحزب الجمهوري بإفشال جهود الكونغرس في حل مشكلة الهجرة مبديا تساؤله عن "الجدار الذي وعد ترامب ببنائه".
وعن ملف الإسكان قال الجمهوري فانس إن التدفق غير المنضبط للمهاجرين الذي أتاحته الإدارة الديمقراطية سبب رئيسي في نقص عدد البيوت المتاحة في السوق العقاري.
في حين أوضح والز أن سوق العقار يعاني نقصا في عدد البيوت المتاحة للبيع والإيجار متعهدا بأن تعمل الإدارة الديمقراطية على تشجيع بناء مزيد من البيوت من دون أن يشرح تفاصيل خطة هاريس لفعل ذلك.
وحول السباق الرئاسي قال سيناتور ولاية (أوهايو) "إذا عاد دونالد ترامب إلى البيت الأبيض فسوف يصبح الحلم الأمريكي قابلا للتحقيق مرة أخرى".
وأضاف فانس "لقد كنت صريحا للغاية بشأن حقيقة أنني كنت مخطئا بشأن دونالد ترامب .. لأنني صدقت بعض القصص الإعلامية التي تبين أنها كانت اختلاقات غير نزيهة لسجله".
أما والز فقد حذر من انتخاب ترامب وما سيكون عليه الحال في إدارة ترامب الثانية منتقدا سياسات الرئيس السابق ونائبه فانس لا سيما تصريحاتهما الحادة.
وبالنسبة للتصعيد في منطقة الشرق الأوسط قال فانس خلال المناظرة إنه لم يكن هناك انفجار لصراع كبير على مستوى العالم خلال رئاسة ترامب.
وفي المقابل قال والز إن "الولايات المتحدة بحاجة إلى أن تعزز وجودها في الشرق الأوسط".
وتأتي هذه المناظرة في وقت تشتد المنافسة بين الجمهوريين والديمقراطيين للفوز بأصوات الناخبين في الولايات المتأرجحة في وسط البلاد الغربي.
وفي استطلاع سريع أجرته (سي إن إن) تبين أن الناخبين الذين شاهدوا المناظرة خرجوا بانطباع إيجابي عن كلا المرشحين ورأى أغلبية الناخبين أن والز وفانس مؤهلان لتولي منصب نائب الرئيس.(النهاية)

ع س ت / م خ




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