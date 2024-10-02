المرشحان لمنصب نائب الرئيس الأمريكي فانس ووالز يلتقيان وجها لوجهه في مناظرة حامية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
نيويورك - 2 - 10 (كونا) -- التقى المرشحان لمنصب نائب الرئيس الأمريكي الجمهوري سيناتور ولاية (أوهايو) جي دي فانس والديمقراطي حاكم ولاية (مينيسوتا) تيم والز في مناظرة تلفزيونية حامية تشكل أهمية بالغة لكل من المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب
ومنافسته الديمقراطية نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس في سعيهما للفوز بالسباق نحو البيت الأبيض.
واستضافت شبكة (سي بي أس) الأمريكية مساء أمس الثلاثاء هذا الحدث الذي جرى في مدينة (نيويورك) حيث تجاذب الطرفان جملة من القضايا شملت الهجرة والأمن العام والغلاء والإسكان وحكم القانون وأزمة الشرق الأوسط وكانت مواقفهما متباينة بشأن معظم المواضيع.
وفيما يتعلق بقضية الهجرة اتهم المرشح الجمهوري فانس الديمقراطيين بالفشل في ضبط الهجرة الأمر الذي "حرم ملايين الأمريكيين من فرص العمل ومن حقوقهم التعليمية والصحية وخلق أزمة إسكان".
وبدوره اتهم الديمقراطي والز الحزب الجمهوري بإفشال جهود الكونغرس في حل مشكلة الهجرة مبديا تساؤله عن "الجدار الذي وعد ترامب ببنائه".
وعن ملف الإسكان قال الجمهوري فانس إن التدفق غير المنضبط للمهاجرين الذي أتاحته الإدارة الديمقراطية سبب رئيسي في نقص عدد البيوت المتاحة في السوق العقاري.
في حين أوضح والز أن سوق العقار يعاني نقصا في عدد البيوت المتاحة للبيع والإيجار متعهدا بأن تعمل الإدارة الديمقراطية على تشجيع بناء مزيد من البيوت من دون أن يشرح تفاصيل خطة هاريس لفعل ذلك.
وحول السباق الرئاسي قال سيناتور ولاية (أوهايو) "إذا عاد دونالد ترامب إلى البيت الأبيض فسوف يصبح الحلم الأمريكي قابلا للتحقيق مرة أخرى".
وأضاف فانس "لقد كنت صريحا للغاية بشأن حقيقة أنني كنت مخطئا بشأن دونالد ترامب .. لأنني صدقت بعض القصص الإعلامية التي تبين أنها كانت اختلاقات غير نزيهة لسجله".
أما والز فقد حذر من انتخاب ترامب وما سيكون عليه الحال في إدارة ترامب الثانية منتقدا سياسات الرئيس السابق ونائبه فانس لا سيما تصريحاتهما الحادة.
وبالنسبة للتصعيد في منطقة الشرق الأوسط قال فانس خلال المناظرة إنه لم يكن هناك انفجار لصراع كبير على مستوى العالم خلال رئاسة ترامب.
وفي المقابل قال والز إن "الولايات المتحدة بحاجة إلى أن تعزز وجودها في الشرق الأوسط".
وتأتي هذه المناظرة في وقت تشتد المنافسة بين الجمهوريين والديمقراطيين للفوز بأصوات الناخبين في الولايات المتأرجحة في وسط البلاد الغربي.
وفي استطلاع سريع أجرته (سي إن إن) تبين أن الناخبين الذين شاهدوا المناظرة خرجوا بانطباع إيجابي عن كلا المرشحين ورأى أغلبية الناخبين أن والز وفانس مؤهلان لتولي منصب نائب الرئيس.(النهاية)
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