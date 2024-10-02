استشهاد 40 فلسطينيا وإصابة العشرات جراء عدوان للاحتلال الاسرائيلي على (خانيوس)

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
رام الله - 2 - 10 (كونا) -- أعلنت وسائل اعلام
فلسطينية اليوم الاربعاء استشهاد 40 فلسطينيا واصابة العشرات بجروح في عدوان للاحتلال الاسرائيلي على مدينة (خانيونس) جنوب قطاع غزة.
وذكرت وكالة الانباء الفلسطينية (وفا) ان الطواقم الطبية انتشلت 40 شهيدا وعشرات الجرحى بعد توغل بري وقصف جوي شنه جيش الاحتلال الاسرائيلي على المناطق الجنوبية الشرقية من (خانيونس).
ونقلت الوكالة عن مراسلها ان الشهداء من عائلات الزرد والآغا وابو طه والفرا موضحة ان عددا من افراد عائلة الصحفي احمد الزرد استشهدوا فيما اصيب احمد بجروح بالغة وان والدته وشقيقه ما زالا تحت ركام بيت اقاربهما.
واستشهد تسعة فلسطينيين واصيب 20 اخرون مساء امس في قصف لطيران الاحتلال الاسرائيلي على مدرسة ومعهد للايتام يؤويان نازحين في مدينة (غزة).
وبحسب آخر احصائية للسلطات الصحية في القطاع فإن حصيلة عدوان الاحتلال الاسرائيلي المستمر منذ السابع من اكتوبر الماضي ارتفعت الى 41615 شهيدا و96359 مصابا.(النهاية)
ن ق / م خ
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