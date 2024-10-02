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استشهاد 40 فلسطينيا وإصابة العشرات جراء عدوان للاحتلال الاسرائيلي على (خانيوس)

10/2/2024 5:10:48 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) رام الله - 2 - 10 (كونا) -- أعلنت وسائل اعلام فلسطينية اليوم الاربعاء استشهاد 40 فلسطينيا واصابة العشرات بجروح في عدوان للاحتلال الاسرائيلي على مدينة (خانيونس) جنوب قطاع غزة.
وذكرت وكالة الانباء الفلسطينية (وفا) ان الطواقم الطبية انتشلت 40 شهيدا وعشرات الجرحى بعد توغل بري وقصف جوي شنه جيش الاحتلال الاسرائيلي على المناطق الجنوبية الشرقية من (خانيونس).
ونقلت الوكالة عن مراسلها ان الشهداء من عائلات الزرد والآغا وابو طه والفرا موضحة ان عددا من افراد عائلة الصحفي احمد الزرد استشهدوا فيما اصيب احمد بجروح بالغة وان والدته وشقيقه ما زالا تحت ركام بيت اقاربهما.
واستشهد تسعة فلسطينيين واصيب 20 اخرون مساء امس في قصف لطيران الاحتلال الاسرائيلي على مدرسة ومعهد للايتام يؤويان نازحين في مدينة (غزة).
وبحسب آخر احصائية للسلطات الصحية في القطاع فإن حصيلة عدوان الاحتلال الاسرائيلي المستمر منذ السابع من اكتوبر الماضي ارتفعت الى 41615 شهيدا و96359 مصابا.(النهاية)

ن ق / م خ




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