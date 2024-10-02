إندونيسيا تعرب عن قلقها ازاء احتمال نشوب حرب على نطاق أوسع في الشرق الأوسط

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
كوالالمبور - 2 - 10 (كونا) -- أعربت وزارة الخارجية الإندونيسية اليوم الأربعاء عن قلقها البالغ ازاء احتمال نشوب حرب على نطاق أوسع في منطقة الشرق الأوسط بعد الضربات والهجمات الجوية والبرية الأخيرة في جنوب لبنان.
وحثت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الإندونيسية روليانسياه سوميرات في بيان صحفي جميع الأطراف المتصارعة على ضبط النفس مؤكدة أهمية عقد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اجتماعا خاصا لمناقشة آخر التطورات في الشرق الأوسط واتخاذ قرارات يمكن أن تقلل التوترات في المنطقة.
من جهته طلب الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو من وزارة الخارجية تنفيذ عملية إجلاء للمواطنين الإندونيسيين في لبنان بشكل عاجل لضمان سلامتهم.(النهاية)
ع ا ب / م خ
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