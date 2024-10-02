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إندونيسيا تعرب عن قلقها ازاء احتمال نشوب حرب على نطاق أوسع في الشرق الأوسط

10/2/2024 5:10:48 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) كوالالمبور - 2 - 10 (كونا) -- أعربت وزارة الخارجية الإندونيسية اليوم الأربعاء عن قلقها البالغ ازاء احتمال نشوب حرب على نطاق أوسع في منطقة الشرق الأوسط بعد الضربات والهجمات الجوية والبرية الأخيرة في جنوب لبنان.
وحثت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الإندونيسية روليانسياه سوميرات في بيان صحفي جميع الأطراف المتصارعة على ضبط النفس مؤكدة أهمية عقد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اجتماعا خاصا لمناقشة آخر التطورات في الشرق الأوسط واتخاذ قرارات يمكن أن تقلل التوترات في المنطقة.
من جهته طلب الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو من وزارة الخارجية تنفيذ عملية إجلاء للمواطنين الإندونيسيين في لبنان بشكل عاجل لضمان سلامتهم.(النهاية)

ع ا ب / م خ




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