اليابان والولايات المتحدة تؤكدان أهمية تعزيز قدرات التحالف بينهما

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
طوكيو - 2 - 10 (كونا) -- أكد رئيس الوزراء الياباني الجديد شيغيرو إيشيبا والرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الأربعاء أهمية مواصلة تعزيز قدرات الردع والاستجابة للتحالف الياباني - الأمريكي.
وذكرت وزارة الخارجية اليابانية في بيان أن الجانبين تعهدا خلال أول مكالمة هاتفية بينهما منذ تولي إيشيبا منصبه أمس الثلاثاء بالعمل معا على التعاون في مجال الأمن الاقتصادي.
وأضافت أن الطرفين اتفقا على مواصلة تطوير شبكات العلاقات مع الدول ذات التوجه المماثل بما فيها كوريا الجنوبية وأستراليا والهند والفلبين.
وثمن إيشيبا التزام بايدن بالتحالف الياباني - الأمريكي مؤكدا أن تعزيز ذلك التحالف يمثل أولوية قصوى في السياسة الخارجية والأمنية لإدارته.
وأعرب عن رغبته في مواصلة العمل بشكل وثيق مع الولايات المتحدة كشريكين عالميين وفق نظام دولي حر ومنفتح.
وتعهد إيشيبا وبايدن بمواصلة العمل عن قرب على عدد من القضايا بما فيها تلك المتعلقة بالصين إضافة إلى التعامل مع كوريا الشمالية بشأن برامج تطوير الأسلحة النووية والصواريخ وغيرها من القضايا.(النهاية)
م ك / ف د س
MENAFN02102024000071011013ID1108738386
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.