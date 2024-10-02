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اليابان والولايات المتحدة تؤكدان أهمية تعزيز قدرات التحالف بينهما

10/2/2024 5:10:48 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) طوكيو - 2 - 10 (كونا) -- أكد رئيس الوزراء الياباني الجديد شيغيرو إيشيبا والرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الأربعاء أهمية مواصلة تعزيز قدرات الردع والاستجابة للتحالف الياباني - الأمريكي.
وذكرت وزارة الخارجية اليابانية في بيان أن الجانبين تعهدا خلال أول مكالمة هاتفية بينهما منذ تولي إيشيبا منصبه أمس الثلاثاء بالعمل معا على التعاون في مجال الأمن الاقتصادي.
وأضافت أن الطرفين اتفقا على مواصلة تطوير شبكات العلاقات مع الدول ذات التوجه المماثل بما فيها كوريا الجنوبية وأستراليا والهند والفلبين.
وثمن إيشيبا التزام بايدن بالتحالف الياباني - الأمريكي مؤكدا أن تعزيز ذلك التحالف يمثل أولوية قصوى في السياسة الخارجية والأمنية لإدارته.
وأعرب عن رغبته في مواصلة العمل بشكل وثيق مع الولايات المتحدة كشريكين عالميين وفق نظام دولي حر ومنفتح.
وتعهد إيشيبا وبايدن بمواصلة العمل عن قرب على عدد من القضايا بما فيها تلك المتعلقة بالصين إضافة إلى التعامل مع كوريا الشمالية بشأن برامج تطوير الأسلحة النووية والصواريخ وغيرها من القضايا.(النهاية)

م ك / ف د س



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