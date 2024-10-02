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الإستراتيجيات: الأردن بعيد عن تحقيق مساعيه في التنمية المستدامة

10/2/2024 5:08:28 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أصدر منتدى الإستراتيجيات الأردني تقرير "المعرفة قوة" بعنوان "الأردن وأهداف التنمية المستدامة: خطوات صغيرة ومسار طويل"، والذي يهدف إلى تحليل مدى تقدم الأردن في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 منذ تبنيها في العام 2015، والوقوف على مساهمة الأمم المتحدة في دعم تنفيذه لتلك الأهداف.
كما قدم التقرير تحليلا للمنتدى يتضمن الربط ما بين أهداف التنمية المستدامة، وركائز رؤية التحديث الاقتصادي الثلاث، وتقديم بعض الاستنتاجات والتوصيات المبنية على نتائج التحليل.
وبين المنتدى أن الأردن يعتبر بعيدا عن تحقيق مساعيه في التنمية المستدامة، نتيجة تراجع أدائه أو ثباته في بعض أهداف التنمية المستدامة وبالأخص الاقتصادية والاجتماعية منها، مشيرا إلى عدم قدرة الأردن على مواكبة تقدم دول العالم المشاركة في التقرير. وبين المنتدى أنه وبكلتا الحالتين، فإن هذا التأخر أو الثبات ستنعكس تداعياته، عاما تلو الآخر، على نمو الاقتصاد، وقدرته على تحقيق التقدم والازدهار للأجيال القادمة.
وفي هذا السياق، أوصى المنتدى بضرورة العمل على متابعة نتائج تقرير أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة؛ لأنها ترتبط ارتباطا مباشرا بالعديد من مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي.
ونوه المنتدى الى ضرورة النظر في الرصد والتحديث المستمرين للبيانات والإحصاءات الخاصة بالمؤشرات الفرعية لأهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، ونشرها للعموم، من أجل إظهار الصورة الواقعية لأداء الأردن في تلك المؤشرات. حيث يلاحظ أن التأخر في رصد البيانات، وإصدارها حول بعض المؤشرات كان سببا رئيسا في تراجع أداء الأردن أو ثباته عبر السنوات. فعادة ما تلجأ الجهات الدولية المتتبعة لأداء الأردن إلى استخدام البيانات القديمة المتوافرة، والمتاحة للسنوات السابقة.
وأكد المنتدى في ورقته على أنه، وبعد مرور قرابة تسعة أعوام على بدء دول العالم بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، فإن التقدم العالمي نحو تحقيق تلك الأهداف يعد بطيئا جدا. إذ يشير تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة لعام 2024، إلى أن العالم لم يحقق سوى 17 % فقط من هذه الأهداف، وعزى السبب في ذلك إلى تواتر الأحداث والاضطرابات السياسية والاقتصادية.
وأشار المنتدى في تقريره إلى أن الأردن قد سعى جاهدا لتبني أهداف التنمية المستدامة 2030، والعمل على تنفيذها ضمن الإمكانات والموارد المتاحة، وبمساعدة من منظمات الأمم المتحدة لتحقيق تلك الأهداف.
وبين المنتدى، أن منظمات الأمم المتحدة قد أنفقت، من خلال برامجها، حوالي 917.7 مليون دولار منذ العام 2018، وحتى عام 2022 دعما للأردن لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة. فيما خصصت حوالي 714.9 مليون دولار استكمالا لمساهمتها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في الأردن للفترة (2023-2027)، وفق البيانات المتاحة على موقع برنامج الأمم المتحدة في الأردن.
كما أشار المنتدى إلى التركيز الواضح لبرامج الأمم المتحدة على تنفيذ هدف "جودة التعليم" في الأردن خلال السنوات الخمس المقبلة، إذ تم تخصيص ما يقارب 534.2 مليون دولار (74.7 %) من إجمالي التمويل المرصود ضمن أهداف التنمية المستدامة لتحقيق هذا الهدف، وقد يعزى ذلك التركيز إلى التراجع الواضح لأداء الأردن في العديد من المؤشرات العالمية المتعلقة بالتعليم.
ووفق بيانات لوحة مؤشرات شبكة حلول التنمية المستدامة وهي مبادرة عالمية تخدم الأمم المتحدة؛ بين منتدى الإستراتيجيات الأردني بأن أداء الأردن قد راوح مكانه من حيث تنفيذ أهداف التنمية المستدامة للفترة (2015 - 2023). إذ سجل الأردن خلال السنوات التسع الماضية تقدما بسيطا بمعدل 0.3 % سنويا. وخلال تلك الفترة جاء الأداء الأفضل للأردن عام 2020 (المرتبة 78 من أصل 167 دولة)، بينما كان الأداء الأضعف عام 2017 (86 من أصل 167 دولة)، وهذا يؤكد تواضع أدائه في تحقيق أهداف التنمية المستدامة منذ أن أطلقتها الأمم المتحدة، وتبناها الأردن.
وعلى مستوى أداء الأردن في أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر لعام 2023، بين المنتدى أن الأردن قد حقق أفضل أداء في الهدف السابع "الطاقة النظيفة" (المرتبة 53 من 167 دولة). بينما جاء الأداء الأضعف للأردن في الهدف الثامن "العمل اللائق ونمو الاقتصاد" (المرتبة 151 من بين 167 دولة).
أما بالنسبة لأداء الأردن في تحقيق الأهداف السبعة عشر خلال الفترة (2015 - 2023)، فقد أشار تقرير المنتدى الى تحقيق الأردن تقدما في 8 أهداف؛ كان أبرزها الهدف الثالث عشر "العمل المناخي" بمقدار 16 مرتبة. بينما سجل الأردن تراجعا في 7 أهداف؛ وكان التراجع الأعلى في الهدف السابع عشر "عقد الشراكات لتحقيق الأهداف" وبنحو 21 مرتبة، في حين سجل الأردن ثباتا في الهدف الثامن "العمل اللائق ونمو الاقتصاد".
وبين المنتدى أن تقييم أداء الأردن في تحقيق أهداف التنمية المستدامة يظهر أن الطريق ما يزال طويلا لتحقيق الأهداف المنشودة، خاصة في ظل التحديات القائمة العالمية والإقليمية والمحلية، وانعكاسات آثارها على الفقر والبطالة ومحدودية الموارد.
وفي هذا السياق، أكد المنتدى على ضرورة تكاتف الجهود لتحقيق تقدم ملموس في أهداف التنمية المستدامة، التي تعد داعما أساسيا لتحقيق ركائز رؤية التحديث الاقتصادي: "النمو الاقتصادي"، و"جودة الحياة"، و"الاستدامة". مبينا أنه كلما تحسنت مستويات التعليم والصحة والعدالة الاجتماعية، زادت قدرة الأردن على تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وتحسين جودة حياة المواطنين.
وشدد المنتدى على أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة لا يسهم فقط في تحسين أداء الأردن عالميا، بل يشكل أيضا أساسا قويا لتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي. فبحسب تحليل المنتدى لدى مواءمته بين أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر وركائز الرؤية، بينت النتائج أن أداء الأردن كان بالمجمل ضعيفا في مؤشرات التنمية المستدامة المرتبطة بركيزة النمو الاقتصادي، فقد تراجع أداؤه خلال الفترة
(2015 - 2023) تراجعا واضحا في تنفيذ كل من الهدف العاشر "الحد من أوجه عدم المساواة"، والهدف السابع عشر "عقد الشراكات لتحقيق الأهداف"، وبواقع 13 و21 مرتبة على الترتيب. كما سُجل الأداء الأضعف في الهدف الثامن "العمل اللائق ونمو الاقتصاد" مقارنة بجميع الأهداف الأخرى، حيث جاء الأردن في المرتبة 151 من أصل 167 دولة مشاركة في التقرير. فيما كان أداء الأردن جيدا في تنفيذ كل من الهدف التاسع "الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية"، والهدف الثاني عشر "الاستهلاك والإنتاج المسؤولان"، بعد أن سجل تقدما في تنفيذ تلك الأهداف بواقع 10، و11 مرتبة على التوالي بين عامي 2015 و2023.
أما في ركيزة جودة الحياة، أوضح المنتدى بأن وضع الأردن في تنفيذ الأهداف المرتبطة بهذه الركيزة خلال الفترة (2015 - 2023) كان ضعيفا للغاية. فقد سجل الأردن تراجعا في أربعة أهداف هي: الهدف الأول "القضاء على الفقر" بواقع 8 مراتب، والهدف الثالث "الصحة الجيدة والرفاه" بواقع 11 مرتبة، والهدف الرابع "جودة التعليم" بواقع مرتبة واحدة، والهدف الخامس "المساواة بين الجنسين" بـواقع 5 مراتب. في حين سجل الأردن ضمن ركيزة جودة الحياة تقدما بواقع 6 مراتب في الهدف الثاني "القضاء التام على الجوع"، وبواقع مرتبتين في الهدف السادس "المياه النظيفة والنظافة الصحية". وسجل أيضا تقدما بمرتبة واحدة في الهدف السادس عشر "السلام والعدل والمؤسسات القوية".
وفيما يتعلق بركيزة الاستدامة، أشار المنتدى إلى أن أداء الأردن في تنفيذ الأهداف المرتبطة بها أفضل نسبيا. إذ استطاع أن يحقق تقدما ملحوظا خلال الفترة (2015 - 2023) في الأهداف الآتية: الهدف السابع "طاقة نظيفة وبأسعار معقولة" بواقع 14 مرتبة، والهدف الحادي عشر "مدن ومجتمعات محلية مستدامة" بواقع مرتبة واحدة فقط، والهدف الثالث عشر "العمل المناخي" بواقع 16 مرتبة. في حين كان التراجع الوحيد في تنفيذ الهدف الخامس عشر "الحياة في البر" بواقع 4 مراتب.




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