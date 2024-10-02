الحمود رئيساً للمنتدى الاقتصادي الأردني خلفاً لأبو صعيليك

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
اختير مازن الحمود رئيساً جديداً للمنتدى الاقتصادي الأردني، خلفاً للدكتور خير أبو صعيليك، وذلك بتوافق أعضاء مجلس إدارة المنتدى. كما تم تعيين العين عيسى مراد نائباً للرئيس، ومحمد القريوتي أميناً للصندوق، والدكتور بشير الزعبي أميناً للسر.
وفي تصريح له، أعرب الحمود عن فخره بتولي رئاسة المنتدى، مؤكداً على أهمية دوره كمنصة فكرية تعنى بالسياسات الاقتصادية والاستثمارية في المملكة.
وأشار إلى التعاون المستمر بين الحكومة والمنتدى منذ تأسيسه عام 2019، والذي أتاح للأعضاء تقديم رؤاهم حول القضايا الاقتصادية الرئيسية.
كما سلط الحمود الضوء على أهمية الجلسات الاقتصادية الدورية التي ينظمها المنتدى، والأوراق النقاشية التي تسهم في توجيه الحوار حول التحديات الاقتصادية.
وأكد التزامه بتعزيز دور المنتدى كحلقة وصل بين القطاعات وصناع القرار، بما يسهم في تطوير السياسات الاقتصادية بشكل يلبي احتياجات السوق ويعزز النمو المستدام.
وأشاد الحمود بالدور القيادي للدكتور خير أبو صعيليك في تأسيس المنتدى وتعزيز دوره، وشكر داعمي المنتدى ومساهامتهم.
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