الحمود رئيساً للمنتدى الاقتصادي الأردني خلفاً لأبو صعيليك



وفي تصريح له، أعرب الحمود عن فخره بتولي رئاسة المنتدى، مؤكداً على أهمية دوره كمنصة فكرية تعنى بالسياسات الاقتصادية والاستثمارية في المملكة.

وأشار إلى التعاون المستمر بين الحكومة والمنتدى منذ تأسيسه عام 2019، والذي أتاح للأعضاء تقديم رؤاهم حول القضايا الاقتصادية الرئيسية.



كما سلط الحمود الضوء على أهمية الجلسات الاقتصادية الدورية التي ينظمها المنتدى، والأوراق النقاشية التي تسهم في توجيه الحوار حول التحديات الاقتصادية.

وأكد التزامه بتعزيز دور المنتدى كحلقة وصل بين القطاعات وصناع القرار، بما يسهم في تطوير السياسات الاقتصادية بشكل يلبي احتياجات السوق ويعزز النمو المستدام.



وأشاد الحمود بالدور القيادي للدكتور خير أبو صعيليك في تأسيس المنتدى وتعزيز دوره، وشكر داعمي المنتدى ومساهامتهم.

