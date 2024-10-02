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الحمود رئيساً للمنتدى الاقتصادي الأردني خلفاً لأبو صعيليك

10/2/2024 5:08:28 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) اختير مازن الحمود رئيساً جديداً للمنتدى الاقتصادي الأردني، خلفاً للدكتور خير أبو صعيليك، وذلك بتوافق أعضاء مجلس إدارة المنتدى. كما تم تعيين العين عيسى مراد نائباً للرئيس، ومحمد القريوتي أميناً للصندوق، والدكتور بشير الزعبي أميناً للسر.


وفي تصريح له، أعرب الحمود عن فخره بتولي رئاسة المنتدى، مؤكداً على أهمية دوره كمنصة فكرية تعنى بالسياسات الاقتصادية والاستثمارية في المملكة.

وأشار إلى التعاون المستمر بين الحكومة والمنتدى منذ تأسيسه عام 2019، والذي أتاح للأعضاء تقديم رؤاهم حول القضايا الاقتصادية الرئيسية.


كما سلط الحمود الضوء على أهمية الجلسات الاقتصادية الدورية التي ينظمها المنتدى، والأوراق النقاشية التي تسهم في توجيه الحوار حول التحديات الاقتصادية.

وأكد التزامه بتعزيز دور المنتدى كحلقة وصل بين القطاعات وصناع القرار، بما يسهم في تطوير السياسات الاقتصادية بشكل يلبي احتياجات السوق ويعزز النمو المستدام.


وأشاد الحمود بالدور القيادي للدكتور خير أبو صعيليك في تأسيس المنتدى وتعزيز دوره، وشكر داعمي المنتدى ومساهامتهم.

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