ارتفاع أسعار النفط نتيجة الأوضاع في الشرق الأوسط



ووفقا لوكالة "بلومبرغ" للأخبار الاقتصادية، صعدت العقود الآجلة لخام برنت أكثر من دولار لتصل إلى 74.56 دولار للبرميل، كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي، 88 سنتًا، لتصل إلى 70.71 دولار للبرميل.



وتجتمع لجنة وزارية من "أوبك" وحلفاء لها، فيما يعرف بتحالف "أوبك+"، اليوم لمراجعة وضع السوق، مع عدم توقع أي تغييرات في السياسة، ومن المقرر أن يرفع "أوبك+" الإنتاج 180 ألف برميل يوميا اعتبارا من كانون الأول المقبل.



وعلى صعيد متصل، تباينت بيانات المخزونات الأميركية، ففي حين انخفضت مخزونات النفط الخام ونواتج التقطير الأسبوع الماضي، وارتفعت مخزونات البنزين، حسبما ذكرت مصادر في السوق نقلاً عن أرقام معهد البترول الأميركي.

