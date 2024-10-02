ارتفاع أسعار النفط نتيجة الأوضاع في الشرق الأوسط

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
ارتفعت أسعار النفط خلال التعاملات المبكرة اليوم الأربعاء، نتيجة تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط ما يعطل إمدادات النفط من منطقة إنتاجه الرئيسية.
ووفقا لوكالة "بلومبرغ" للأخبار الاقتصادية، صعدت العقود الآجلة لخام برنت أكثر من دولار لتصل إلى 74.56 دولار للبرميل، كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي، 88 سنتًا، لتصل إلى 70.71 دولار للبرميل.
وتجتمع لجنة وزارية من "أوبك" وحلفاء لها، فيما يعرف بتحالف "أوبك+"، اليوم لمراجعة وضع السوق، مع عدم توقع أي تغييرات في السياسة، ومن المقرر أن يرفع "أوبك+" الإنتاج 180 ألف برميل يوميا اعتبارا من كانون الأول المقبل.
وعلى صعيد متصل، تباينت بيانات المخزونات الأميركية، ففي حين انخفضت مخزونات النفط الخام ونواتج التقطير الأسبوع الماضي، وارتفعت مخزونات البنزين، حسبما ذكرت مصادر في السوق نقلاً عن أرقام معهد البترول الأميركي.
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