استقرار أسعار العملات والبتكوين تتراجع

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
ارتفعت عملتا الملاذ الآمن الين والفرنك السويسري،
أمس، بعد تقارير إعلامية عن استعداد إيران لشن هجوم بصواريخ باليستية على
إسرائيل قريباً، في حين أظهرت بيانات عن الوظائف الأمريكية متانة سوق
العمل.
وصعد الين 0.1 % مقابل الدولار إلى 143.5.
واستقر الدولار تقريباً مقابل الفرنك السويسري عند 0.846، إذ محا مكاسب سجلها في وقت سابق، وارتفع مؤشر الدولار 0.4 % إلى 101.15.
وأظهرت
بيانات أمريكية بعض المتانة في الاقتصاد، وذلك غداة استبعاد رئيس مجلس
الاحتياطي الاتحادي جيروم باول خفض أسعار الفائدة 50 نقطة أساس أخرى عندما
يجتمع البنك المركزي الأمريكي الشهر المقبل.
وانخفض اليورو في أحدث التعاملات 0.55 % إلى 1.1075 دولار بعد تصريحات حذرة من مسؤولين بالبنك المركزي الأوروبي.
وانخفض الدولار الأسترالي 0.32 % إلى 0.6891 دولار.
وبالنسبة للعملات المشفرة، هبطت عملة بتكوين الرقمية 1.9 % إلى 62570 دولاراً.
انخفضت عملة "بتكوين" المشفرة بأكبر قدر في شهر تقريباً، مع تراجع الأصول الأكثر خطورة وسط تصاعد الصراع في الشرق الأوسط، مما قوض الحجة القائلة بأن الأصول الرقمية ملاذ آمن.
انخفضت أكبر عملة مشفرة بنسبة 5.7% إلى 60168 دولاراً يوم الثلاثاء، وهو أكبر انخفاض في يوم واحد
منذ 6 سبتمبر. هبطت العملات البديلة الأخرى بشكل أكبر، حيث انخفضت
"إيثريوم" بأكثر من 6%، وانخفض "دوج كوين" بنسبة 8% وانخفضت "أفالانش"
بأكثر من 7%.
وتراجع أسعار العملات المشفرة جاء جنباً إلى جنب مع الأسهم، حيث توجه
المستثمرون إلى زوايا أكثر أماناً في السوق.
كما ارتفعت أصول الملاذ الآمن مع
تقدم السندات والنفط والذهب والدولار الأميركي، بعد أن أطلقت إيران وابلاً
من الصواريخ على إسرائيل في أعقاب تقدم قوات إسرائيل المسلحة إلى لبنان.- وكالات
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