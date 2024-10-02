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استقرار أسعار العملات والبتكوين تتراجع

10/2/2024 5:08:28 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ارتفعت عملتا الملاذ الآمن الين والفرنك السويسري، أمس، بعد تقارير إعلامية عن استعداد إيران لشن هجوم بصواريخ باليستية على إسرائيل قريباً، في حين أظهرت بيانات عن الوظائف الأمريكية متانة سوق العمل.


وصعد الين 0.1 % مقابل الدولار إلى 143.5.


واستقر الدولار تقريباً مقابل الفرنك السويسري عند 0.846، إذ محا مكاسب سجلها في وقت سابق، وارتفع مؤشر الدولار 0.4 % إلى 101.15.


وأظهرت بيانات أمريكية بعض المتانة في الاقتصاد، وذلك غداة استبعاد رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول خفض أسعار الفائدة 50 نقطة أساس أخرى عندما يجتمع البنك المركزي الأمريكي الشهر المقبل.


وانخفض اليورو في أحدث التعاملات 0.55 % إلى 1.1075 دولار بعد تصريحات حذرة من مسؤولين بالبنك المركزي الأوروبي.


وانخفض الدولار الأسترالي 0.32 % إلى 0.6891 دولار.


وبالنسبة للعملات المشفرة، هبطت عملة بتكوين الرقمية 1.9 % إلى 62570 دولاراً.

انخفضت عملة "بتكوين" المشفرة بأكبر قدر في شهر تقريباً، مع تراجع الأصول الأكثر خطورة وسط تصاعد الصراع في الشرق الأوسط، مما قوض الحجة القائلة بأن الأصول الرقمية ملاذ آمن.


انخفضت أكبر عملة مشفرة بنسبة 5.7% إلى 60168 دولاراً يوم الثلاثاء، وهو أكبر انخفاض في يوم واحد منذ 6 سبتمبر. هبطت العملات البديلة الأخرى بشكل أكبر، حيث انخفضت "إيثريوم" بأكثر من 6%، وانخفض "دوج كوين" بنسبة 8% وانخفضت "أفالانش" بأكثر من 7%.

وتراجع أسعار العملات المشفرة جاء جنباً إلى جنب مع الأسهم، حيث توجه المستثمرون إلى زوايا أكثر أماناً في السوق.

كما ارتفعت أصول الملاذ الآمن مع تقدم السندات والنفط والذهب والدولار الأميركي، بعد أن أطلقت إيران وابلاً من الصواريخ على إسرائيل في أعقاب تقدم قوات إسرائيل المسلحة إلى لبنان.- وكالات

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