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الصحة العالمية: استمرار ارتفاع عدد إصابات جدري القرود

10/2/2024 5:08:05 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلنت منظمة الصحة العالمية استمرار ارتفاع عدد حالات الإصابة بمرض جدري القردة، في عدة دول أفريقية، وكذلك انتشاره في مناطق جديدة.


وقالت منظمة الصحة العالمية، في تقريرها الأخير عن وضع المرض، إن غينيا، الدولة الواقعة في غرب أفريقيا، أبلغت عن حالة إصابة للمرة الأولى.


وتعد جمهورية الكونغو الديمقراطية، الواقعة في وسط أفريقيا، الدولة الأكثر تضررا، حيث تم تسجيل 85% من نحو 6600 حالة إصابة بالمرض أكدتها الاختبارات المعملية خلال العام الجاري.


وفي جميع أنحاء أفريقيا، توفي 32 شخصا مصابون بعدوى مؤكدة خلال العام الجاري، منهم 25 شخصا في الكونغو.


وقالت منظمة الصحة العالمية إنه بسبب نقص قدرات الفحص والمختبرات في كثير من الأحيان، يتم فحص 37% فقط من الحالات المشتبه بها، مضيفة أنه تم تأكيد الاشتباه في نحو 55% من الحالات.


كما تضررت بوروندي، الدولة المجاورة والأصغر في المساحة، بشكل متزايد. ومنذ بدء تفشي المرض في يوليو/تموز الماضي، تم الإبلاغ عن 1879 حالة مشتبها بها.


ويتم إجراء المزيد من الفحوصات في بوروندي، مقارنة بالكونغو، حيث يتم إجراء المزيد من الفحوصات في نحو 93% من الحالات المشتبه بها، وتم تأكيد الاشتباه بالإصابة بالعدوى في نحو 40% من الحالات. ونحو ثلث المتضررين هم أطفال دون سن الخامسة. الألمانية

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