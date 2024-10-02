أطباء: 740 مليون طفل ومراهق سيعانون من قصر النظر في منتصف القرن

MENAFN - Alghad Newspaper)وتشير مجلة British Journal of Ophthalmology إلى أنه وفقا للعلماء سيصل عدد الأطفال والمراهقين الذين يعانون من قصر النظر بحلول عام 2050 إلى 740 مليون في العالم.



وأظهرت نتائج الدراسة التي أجراها فريق من علماء الصين برئاسة البروفيسور تشين ياجون من صن يات صن وتضمنت تحليل حوالي 300 دراسة علمية أجريت في 50 دولة، أن ثلث الأطفال والمراهقين يعانون من قصر النظر، وأنه بحلول عام 2050 سيصل عددهم إلى حوالي 740 مليونا.



وبالإضافة إلى ذلك تبين أن نسبة الأطفال الذين يعانون من قصر النظر ازدادت خلال العقود الماضية. فمثلا في العقد الأخير من القرن الماضي بلغت حوالي 24 بالمئة وارتفع في نهاية 2010 إلى 30 بالمئة وفي السنة الماضية ارتفعت إلى 36 بالمئة وخاصة بين المراهقين، وأعلى نسبة للأطفال المصابين بقصر النظر يعيشون في اليابان 85 بالمئة وكوريا الجنوبية 73 بالمئة وروسيا 46 بالمئة. لذلك يجب أخذ هذا في الاعتبار عند اعتماد إجراءات مكافحة قصر النظر على مستوى العالم.RT