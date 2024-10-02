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الحكومة: التصعيد الإسرائيلي سيجر المنطقة والعالم نحو صراع كارثي

10/2/2024 5:07:52 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان- ناقش مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها أمس برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، التطورات الخطرة في المنطقة، مؤكدا أن التصعيد الخطير من شأنه أن يوسع دائرة الصراع ويجر المنطقة والعالم نحو صراع كارثي أوسع.
واستمع المجلس إلى إيجاز قدمه نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي حول الجهود والتحركات التي يقوم بها الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني؛ لوقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة والحرب على لبنان، والانتهاكات الإسرائيلية المستمرة في الضفة الغربية وعلى المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة، وإطلاق جهد دولي فوري وفاعل لتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على التراب الوطني الفلسطيني على أساس حل الدولتين.
ودعا مجلس الوزراء المجتمع الدولي إلى التحرك فورا لوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني الشقيق في غزة والضفة الغربية، وإنهاء حصار إسرائيل اللإنساني على غزة وحربها على لبنان، وحماية القانون الدولي والقيم الإنسانية من الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة.
وأكد المجلس استمرار العمل للبناء على جهود جلالة الملك من أجل الوقف الفوري للتصعيد بجميع أشكاله، مشددا على موقف الأردن الثابت في دعم الأشقاء الفلسطينيين ورفع الظلم التاريخي عنهم؛ حتى ينالوا حقوقهم الكاملة والمشروعة على ترابهم الوطني، وفي مقدمتها الحق في إقامة دولتهم المستقلة وذات السيادة الكاملة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأشار إلى أن الأردن يقود أكبر عملية إغاثة للأشقاء في غزة، داعيا المجتمع الدولي إلى دعم هذه الجهود للحد من تفاقم الكارثة الإنسانية هناك.
كما أكد وقوف الأردن بكل إمكاناته إلى جانب لبنان الشقيق وأمنه وسيادته وسلامة مواطنيه، مشددا على ضرورة التوصل لوقف فوري لإطلاق النار وتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1701، وبما يحفظ أمن لبنان واستقراره وسيادته.
وأكد أن خطاب جلالة الملك عبدالله الثاني في الجمعية العامة للأمم المتحدة عكس قوة الموقف الأردني وثباته في حماية مصالحه، ورفضه للتهجير القسري للشعب الفلسطيني الشقيق من وطنه واعتبار ذلك جريمة حرب لن يسمح الأردن بها.
وأكد في هذا الصدد أن الأردن يحظى باحترام وتقدير عالمي بفضل حكمة جلالة الملك ومصداقيته وثبات مواقفه التي تستند إلى القانون الدولي والشرعية الدولية تجاه مختلف القضايا، وأن الأردن كان وما زال وسيبقى الأقدر على حماية مصالحه وأمنه واستقراره والدفاع عن قضايا أمته.
على صعيد آخر، ناقش مجلس الوزراء أرقام النمو الاقتصادي (الناتج المحلي الإجمالي) للربع الثاني من العام الحالي 2024، التي أظهرت تحسنا عن الربع الأول من العام.
وسجلت أرقام النمو الاقتصادي في الربع الثاني ما نسبته 2.4 بالمائة وهو أعلى من المتوقع، مقارنة مع 2 بالمائة خلال الربع الأول من العام الحالي.
وأكد أن هذا التحسن في أرقام النمو يعكس منعة الاقتصاد الوطني وقدرته على النمو رغم التحديات الإقليمية والعالمية الضاغطة، التي أثرت بشكل كبير على اقتصادات الدول في المنطقة والعالم نتيجة تأثر سلاسل التوريد وحركة الملاحة والسياحة وغيرها من القطاعات الاقتصادية الأخرى.
وأكد المضي قدما بتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي لزيادة منعة الاقتصاد الوطني وتعزيز أرقام النمو من خلال الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص وتحفيز المستثمرين لتنفيذ المشاريع والبرامج المدرجة ضمنها، بما يعزز الفرص الاقتصادية.
على صعيد آخر، قرر مجلس الوزراء الموافقة على توصيات الفريق الوطني المكلف بتحديد المتطلبات التشريعية والفنية والتنظيمية والمالية، لمشروع إنشاء مركز حفظ البيانات الوطني.
ويهدف المشروع إلى حفظ البيانات في مركز مختص ضد الكوارث الطبيعية والهجمات السيبرانية بشكل معزول عن البيئة التشغيلية للأنظمة العاملة سواء في القطاعين العام والخاص.
وقرر مجلس الوزراء كذلك الموافقة على ملحق تمديد اتفاقية التطوير المشترك بين كل من شركة تطوير العقبة وشركة ميناء حاويات العقبة وشركة (AP Moller Finance) وشركة (APM Terminals Management BV)، لتطوير وإدارة ميناء الحاويات في العقبة.
ويعتبر مشروع ميناء حاويات العقبة من أنجح مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال الشراكة بين الحكومة ممثلة بشركة تطوير العقبة وشركة أي بي أم APM Terminals والممتدة منذ عام 2006، حيث شهد ميناء حاويات العقبة ACT خلال تلك المسيرة كفاءة عالية في تشغيل الميناء، بالإضافة إلى أنشطة التطوير المستدام للميناء من حيث البنية التحتية والمعدات المينائية والأنظمة التكنولوجية وبناء قدرات القوى العاملة.
وسيشمل تمديد اتفاقيات الشراكة والتطوير لميناء حاويات العقبة استثمارا إجماليا يبلغ قرابة 242 مليون دولار أميركي بما يحقق برنامج الحد من الانبعاثات الكربونية؛ تمهيدا للوصول الى الحياد الكربوني في عام 2040، ما يعزز مكانة ميناء حاويات العقبة كميناء رائد إقليميا ويساهم في دعم لوجستيات سلسلة النقل والتزويد.
وسيكون التمديد لمدة 15 عاما إضافيا تنتهي عام 2046 وبنفس شروط العقد الحالي بما في ذلك منهجيات تحصيل حقوق الاستثمار ومنهجية تحديد البدلات المينائية.
وسيتم دعم مركز العقبة للتميز، الذي تقوم شركة تطوير العقبة حاليا بتطويره بمبلغ نصف مليون دولار أميركي للمساهمة في جهود شركة تطوير العقبة في تنفيذ برامج رفع القدرات والتدريب للكوادر الأردنية في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وتبلغ القيمة التقديرية لحصة شركة تطوير العقبة من الإيرادات المتوقعة من التمديد حوالي (2.5) مليار دولار خلال الفترة الواقعة ما بين العام 2024 ولغاية نهاية اتفاقية التمديد عام 2046، علاوة على الضرائب ومساهمة الميناء في الاقتصاد الوطني.-(بترا)

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