أجواء لطيفة بالمرتفعات والسهول ومعتدل في باقي المناطق

MENAFN - Alghad Newspaper)وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الخميس، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، ويكون الطقس خريفيًا معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحارًا نسبيًا في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.



ويطرأ يوم الجمعة، ارتفاع قليل اخر على درجات الحرارة لتسجل حول معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة، مع بقاء الطقس خريفيًا معتدلًا في أغلب المناطق، وحارا نسبيًا إلى حار في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية خفيفة السرعة.



ويبقى الطقس السبت، خريفيًا معتدلًا في أغلب المناطق ، وحارا نسبيًا إلى حار في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة ، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة السرعة.



وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 25 - 16 درجة مئوية، وفي غرب عمان 23 - 14، وفي المرتفعات الشمالية 22 - 12 ، وفي مرتفعات الشراة 23 - 13, وفي مناطق البادية 29 - 16, وفي مناطق السهول 24 - 17, وفي الأغوار الشمالية 32 - 20, وفي الأغوار الجنوبية 35 - 23، وفي البحر الميت 33 - 21، وفي خليج العقبة 35 - 22 درجة مئوية.- (بترا)