نسبة النجاح في امتحان الشامل 62,9% - أسماء الأوائل

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلن رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الأستاذ الدكتور احمد فخري العجلوني – رئيس اللجنة العليا للامتحانات- اليوم الأربعاء نتائج امتحان الشهادة الجامعية المتوسطة "الشامل " الدورة الصيفية 2024 خلال مؤتمر صحفي حضره أعضاء اللجنة العليا للامتحان وممثلي وسائل الإعلام .
ورحب الدكتور العجلوني في بداية المؤتمر الصحفي بممثلي وسائل الإعلام المحلية المرئية والمسموعة وقال: يسرني أن ألتقي بكم جميعاً في هذا الصباح لنعلن لكم نتائج امتحان الشهادة الجامعية المتوسطة (الشامل) في دورته الصيفية2024 بعد أن أنهت وحدة التقييم والامتحانات العامة في الجامعة كافة الإجراءات المتعلقة باستخلاص النتائج وتحليلها بكل دقة ونزاهة ومراجعة كافة الملاحظات الإلكترونية على أسئلة الامتحان، وكما وردت من الطلبة في قاعات الامتحان، أو من الطلبة مباشرة بعد انتهاء الامتحان، وقد تم دراسة جميع الملاحظات من قبل لجان فنية متخصصة واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها، وكذلك قامت الوحدة بتحليل إجابات الطلبة باستخدام معامل الصعوبة لكافة أوراق الامتحان النظري، واعتماد منحنى التوزيع المعياري لمستوى صعوبة الأسئلة لغايات التصحيح واستخراج النتائج.
وأضاف الدكتور العجلوني :
لقد بلغ عدد المشتركين في هذه الدورة (7670) سبعة آلاف وستمائة وسبعين طالباً وطالبة، تقدم منهم للامتحان بورقة أو أكثر(7660) سبعة آلاف وستمائة وستين طالباً وطالبةً، توزعوا على (53) ثلاث وخمسين كلية جامعية وجامعية متوسطة تشرف عليها جامعة البلقاء التطبيقية، في (105) مائة وخمسة تخصصاً دراسيا، وقد تغيب عن الامتحان بجميع أوراقه (10) عشرة طلاب، وتم ضبط (22) اثنتين وعشرين مخالفة أثناء الامتحان، وقد بلغ عدد الطلبة الذين استكملوا متطلبات النجاح في الامتحان لهذه الدورة (4830) أربعة آلاف وثمانمائة وثلاثين طالباً وطالبة، وبذلك تكون نسبة النجاح العامة في الامتحان (62,9%) ، وهي ضمن نسبة النجاح العامة في الامتحان الشامل مقارنة بنسبة النجاح في الدورات السابقة.
أما النتائج النهائية لامتحان الشهادة الجامعية المتوسطة للدورة الصيفية2024 فكانت على النحو الآتي:
النتائج حسب صفة التقدم للامتحان
صفة التقدم
مشترك
متقدم
غائب
بجميع الأوراق
ناجح
نسبة النجاح
منتظم
5390
5383
7
3811
70,7%
معيد
1627
1626
1
670
41,2%
مستنفذ حقه
189
187
2
74
39,2%
ناجح لرفع المعدل
214
214
0
186
86,9%
مستنفذ حقه/ معيد
250
250
0
89
35,6%
نسبة النجاح العامة
7670
7660
10
4830
62,9%
النتائج حسب أوراق الامتحان:
الورقة
مشترك
متقدم
غائب
ناجح
راسب
(بدون الغياب)
نسبة النجاح
(بدون الغياب)
الأولى
6186
6136
50
5395
741
87,9%
الثانية
6078
6039
39
5494
545
91%
الثالثة
7090
6984
106
5049
1935
72,3%
الرابعة
5417
5341
76
5025
316
94,1%
النسبة العامة للنجاح
7670
7660
10 (جميع الأوراق)
4830
2840
(مع الغياب)
62,9%
أسماء الطلبة الأوائل بحسب البرامج الدراسية الأساسية:
البرنامج
التخصص
الاسم
الكلية
المعدل
الهندسي
تكنولوجيا الأجهزة الطبية
محمد سعيد عبد الحليم العبادي
معهد الأجهزة الطبية
96,4
اللغات
الترجمة
سيرين عصام محمد العتيبي
السلط للعلوم الإنسانية
96,1
الفندقي والسياحي
خدمات المسافرين
بيسان محمد محمود عفانة
الملكة نور الفنية للطيران المدني
95,9
المهن الطبية المساعدة
القبالة
ضحى مأمون علي الزغول
الخدمات الطبية الملكية للمهن المساعدة
95
علوم الشريعة والحضارة الإسلامية
الفقه الشافعي
آية خالد محمد وليد النشواتي
أحمد عصام حامد عساف
الدعوة وأصول الدين
94,6
العلوم المالية والإدارية
المحاسبة
داليا نبيل أحمد جماصي
تدريب عمان
93,8
إدارة المعلومات والمكتبات
الأمن السيبراني
محمد أحمد محمد القضاه
يوسف عصام مرزوق كريشان
الملكة نور الفنية للطيران المدني
93,5
الزراعي
تكنولوجيا التصنيع الغذائي
أمل عامر محمد الخزاعله
الحصن الجامعية
92
التربوي
القياس والتشخيص لاضطرابات التوحد
آلاء نظام عبد القادر النصر
الأميرة ثروت
90,3
الفنون التطبيقية
فن إنتاج وترميم الفسيفساء
شرين منصور محمد النابلسي
معهد فن الفسيفساء والترميم/ مادبا
89,5
الصحافة والإعلام
الإعلام الرقمي
عبد المهدي سليمان عبد المهدي العواجين
السلط للعلوم الإنسانية
85,5
علوم الرياضة
التربية البدنية والصحية
إبراهيم حسن محمد الختوم
السلط للعلوم الإنسانية
84,6
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