نسبة النجاح في امتحان الشامل 62,9% - أسماء الأوائل

ورحب الدكتور العجلوني في بداية المؤتمر الصحفي بممثلي وسائل الإعلام المحلية المرئية والمسموعة وقال: يسرني أن ألتقي بكم جميعاً في هذا الصباح لنعلن لكم نتائج امتحان الشهادة الجامعية المتوسطة (الشامل) في دورته الصيفية2024 بعد أن أنهت وحدة التقييم والامتحانات العامة في الجامعة كافة الإجراءات المتعلقة باستخلاص النتائج وتحليلها بكل دقة ونزاهة ومراجعة كافة الملاحظات الإلكترونية على أسئلة الامتحان، وكما وردت من الطلبة في قاعات الامتحان، أو من الطلبة مباشرة بعد انتهاء الامتحان، وقد تم دراسة جميع الملاحظات من قبل لجان فنية متخصصة واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها، وكذلك قامت الوحدة بتحليل إجابات الطلبة باستخدام معامل الصعوبة لكافة أوراق الامتحان النظري، واعتماد منحنى التوزيع المعياري لمستوى صعوبة الأسئلة لغايات التصحيح واستخراج النتائج.



وأضاف الدكتور العجلوني :

لقد بلغ عدد المشتركين في هذه الدورة (7670) سبعة آلاف وستمائة وسبعين طالباً وطالبة، تقدم منهم للامتحان بورقة أو أكثر(7660) سبعة آلاف وستمائة وستين طالباً وطالبةً، توزعوا على (53) ثلاث وخمسين كلية جامعية وجامعية متوسطة تشرف عليها جامعة البلقاء التطبيقية، في (105) مائة وخمسة تخصصاً دراسيا، وقد تغيب عن الامتحان بجميع أوراقه (10) عشرة طلاب، وتم ضبط (22) اثنتين وعشرين مخالفة أثناء الامتحان، وقد بلغ عدد الطلبة الذين استكملوا متطلبات النجاح في الامتحان لهذه الدورة (4830) أربعة آلاف وثمانمائة وثلاثين طالباً وطالبة، وبذلك تكون نسبة النجاح العامة في الامتحان (62,9%) ، وهي ضمن نسبة النجاح العامة في الامتحان الشامل مقارنة بنسبة النجاح في الدورات السابقة.



أما النتائج النهائية لامتحان الشهادة الجامعية المتوسطة للدورة الصيفية2024 فكانت على النحو الآتي:

النتائج حسب صفة التقدم للامتحان

صفة التقدم

مشترك

متقدم

غائب

بجميع الأوراق

ناجح

نسبة النجاح

منتظم

5390

5383

7

3811

70,7%

معيد

1627

1626

1

670

41,2%

مستنفذ حقه

189

187

2

74

39,2%

ناجح لرفع المعدل

214

214

0

186

86,9%

مستنفذ حقه/ معيد

250

250

0

89

35,6%

نسبة النجاح العامة

7670

7660

10

4830

62,9%



النتائج حسب أوراق الامتحان:

الورقة

مشترك

متقدم

غائب

ناجح

راسب

(بدون الغياب)

نسبة النجاح

(بدون الغياب)

الأولى

6186

6136

50

5395

741

87,9%

الثانية

6078

6039

39

5494

545

91%

الثالثة

7090

6984

106

5049

1935

72,3%

الرابعة

5417

5341

76

5025

316

94,1%

النسبة العامة للنجاح

7670

7660

10 (جميع الأوراق)

4830

2840

(مع الغياب)

62,9%





أسماء الطلبة الأوائل بحسب البرامج الدراسية الأساسية:

البرنامج

التخصص

الاسم

الكلية

المعدل

الهندسي

تكنولوجيا الأجهزة الطبية

محمد سعيد عبد الحليم العبادي

معهد الأجهزة الطبية

96,4

اللغات

الترجمة

سيرين عصام محمد العتيبي

السلط للعلوم الإنسانية

96,1

الفندقي والسياحي

خدمات المسافرين

بيسان محمد محمود عفانة

الملكة نور الفنية للطيران المدني

95,9

المهن الطبية المساعدة

القبالة

ضحى مأمون علي الزغول

الخدمات الطبية الملكية للمهن المساعدة

95

علوم الشريعة والحضارة الإسلامية

الفقه الشافعي

آية خالد محمد وليد النشواتي

أحمد عصام حامد عساف

الدعوة وأصول الدين

94,6

العلوم المالية والإدارية

المحاسبة

داليا نبيل أحمد جماصي

تدريب عمان

93,8

إدارة المعلومات والمكتبات

الأمن السيبراني

محمد أحمد محمد القضاه

يوسف عصام مرزوق كريشان

الملكة نور الفنية للطيران المدني

93,5

الزراعي

تكنولوجيا التصنيع الغذائي

أمل عامر محمد الخزاعله

الحصن الجامعية

92

التربوي

القياس والتشخيص لاضطرابات التوحد

آلاء نظام عبد القادر النصر

الأميرة ثروت

90,3

الفنون التطبيقية

فن إنتاج وترميم الفسيفساء

شرين منصور محمد النابلسي

معهد فن الفسيفساء والترميم/ مادبا

89,5

الصحافة والإعلام

الإعلام الرقمي

عبد المهدي سليمان عبد المهدي العواجين

السلط للعلوم الإنسانية

85,5

علوم الرياضة

التربية البدنية والصحية

إبراهيم حسن محمد الختوم

السلط للعلوم الإنسانية

84,6







