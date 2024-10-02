صاروخ فتّاح.. أبرز صناعات إيران وورقتها الرابحة

صاروخ "فتّاح"؛ أول صاروخ باليستي إيراني فرط صوتي، كشف عنه الحرس الثوري في السادس من يونيو/حزيران 2023 بحضور الرئيس إبراهيم رئيسي الذي أشاد بالصاروخ الجديد، ووصفه بأنه "من مكونات الاقتدار الوطني".



واستعرضت إيران صاروخ "فتّاح" الباليستي في حفل عسكري كبير تقدمه القائد العام للحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي، وقائد القوات الجوية بالحرس الثوري العميد أمير علي حاجي زاده، وأكدت إيران أن سرعته تفوق سرعة الصوت وصُنع على يد خبراء مركز الصناعة الجوية التابع للحرس الثوري.



وجاء الكشف عن صاروخ فتّاح الفرط الصوتي باعتباره أحدث الصواريخ الباليستية وأكثرها تطورا، بعد أيام من تهديدات أطلقها رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بأن بلاده ستفاجئ إيران دوما، وسوف تفاجئ كل أعدائها.



كما كان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، قد أكد عشية الكشف عن الصاروخ، أن إدارة الرئيس جو بايدن ترى طهران التهديد الرئيسي لأمن إسرائيل وأنه لن يُسمح لها أبدا بحيازة سلاح نووي.



وقد دخلت إيران، عقب كشفها عن صاروخ "فتاح"، نادي دول "الصواريخ الفرط الصوتية" وحلت رابعة في قائمة الدول المصنعة لتلك الصواريخ بعد روسيا والولايات المتحدة والصين.











تاريخ التصنيع



رغم أن تاريخ البرنامج الصاروخي الإيراني يعود إلى السنوات الأولى بعد انتصار ثورة الخميني عام 1979، فإن الجمهورية الإسلامية أعلنت لأول مرة في أواخر نوفمبر/تشرين الثاني 2022، أنها صنعت هذا الصاروخ ووعدت بالكشف عنه لاحقا.





آلية العمل



يتكون الصاروخ من قسمين؛ الجزء الأول يتألف من محرك أساسي يبلغ طوله 10 أمتار، ويمتلك القدرة على دفع الصاروخ بسرعة فائقة داخل الغلاف الجوي وخارجه، وينفصل عن الرأس الحربي على مسافة مئات الكيلومترات من الهدف المنشود.



أما الجزء الثاني الذي يبلغ طوله 3 أمتار و60 سنتمترا، فإنه يعتبر صاروخا كاملا يحتوي على محرك كروي ورأس حربي وفوهة متحركة تمكنه من المناورة في كافة الاتجاهات.

وتبدأ مهمته بعد انفصال الجزء الأول أي قبل بلوغ المنطقة المهددة من قبل العدو، فيقوم بالدوران والمناورة ضمن مسار معقد في اتجاهات وارتفاعات مختلفة للإفلات من الدفاعات الجوية.



المواصفات الفنية



المدى: 1400 كيلومتر.

السرعة: تبلغ 15-13 ماخا قبل إصابة الهدف (الماخ هو سرعة الصوت ويساوي الواحد منه تقريبا 1224 كيلومترا).

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فترة التحليق: 400 ثانية من الإطلاق حتى إصابة الهدف على مدى 1400 كيلومتر.

الوقود: الصلب.



طول الصاروخ: 13 مترا و60 سنتيمترا (طول الجزء الأول 10 أمتار ويبلغ طول الجزء الثاني الذي يحتوي على الرأس الحربي نحو 3 أمتار و60 سنتيمترا).

القطر: نحو 80 سنتيمترا.

عدد الجنيحات: 8.



المميزات التكتيكية



أبرز الميزات التكتيكية التي أعلن عنها القادة العسكريون الإيرانيون حول صاروخ فتّاح الفرط الصوتي، كانت وفق التالي:



قادر على التحليق والمناورة داخل الغلاف الجوي وخارجه.

يستطيع التغلب على كافة الأنظمة الدفاعية المتقدمة.

قادر على استهداف وتدمير أهم أنظمة الدفاع الجوي.

يُعَد من الصواريخ الموجهة بدقة على مرحلتين.



يحتوي رأسه الحربي على محرك كروي وفوهة متحركة تمكنه من المناورة في كافة الاتجاهات.



يحلق بسرعة تفوق 5 أضعاف سرعة الصوت على الأقل وضمن مسار معقد مما يجعل من استهدافه مهمة عصيبة جدا للأنظمة الدفاعية.



قدرة التحكم به عالية.



إمكانية زيادة مدى الصاروخ إلى مسافات أبعد من 1400 كيلومتر.



إنجاز نوعي

وفي كلمته خلال مراسم إزاحة الستار عن صاروخ فتاح، أشاد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بالسلاح الجديد الذي "سيجعل البلاد أقوى"، موضحا أن "أعداء طهران اليوم لا يستطيعون تهديد منظومة إيران العسكرية أو فرض عقوبات عليها لأنها أُنجزت بواسطة علماء إيرانيين".



وفي حين قال رئيسي إن "فكرة امتلاك منظومة دفاعية لإيران بدأت في ثمانينيات القرن الماضي" وإن "الصناعات الدفاعية والصاروخية في إيران أصبحت اليوم محلية وليست مستوردة"، وصف قائد القوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري، العميد أمير علي حاجي زاده، الإنجاز الجديد بأنه يمثل "قفزة كبيرة في مجال صناعة الصواريخ".



وتابع القيادي العسكري الإيراني أن "الصاروخ فريد من نوعه في العالم بحيث أصبحت إيران مع الكشف عنه واحدة من الدول الأربع التي تمتلك هذه التكنولوجيا"، مضيفا أنه لا يوجد صاروخ مضاد لصاروخ فتاح بسبب تقنيته، بينما هناك صواريخ مضادة لأسلحة أخرى كالدبابات والسفن والطائرات وغيرها.