بولندا تخشى موجة جديدة من المهاجرين على خلفية أحداث الشرق الأوسط

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلن وزير الدفاع البولندي فلاديسلاف كوسينياك كاميش أن بولندا تتوقع تدفقا للمهاجرين غير الشرعيين على الحدود في ظل التطورات الأخيرة في الشرق الأوسط.
وقال الوزير للصحفيين، ردا على سؤال عما إذا كانت بولندا "مهددة" بموجة جديدة من المهاجرين بسبب التطورات في الشرق الأوسط، يوم الثلاثاء: "نعم، هناك احتمال أن يؤدي ذلك إلى زيادة الضغط على الحدود".
وأكد كوسينياك كاميش استعداد سلطات بولندا، مضيفا أنها تتابع التطورات باهتمام كبير.
ويأتي ذلك على خلفية الضربة الصاروخية الإيرانية الواسعة النطاق على إسرائيل، مساء الثلاثاء، ردا على اغتيال الأمين العام لـ "حزب الله" اللبناني حسن نصر الله في 27 سبتمبر الماضي.
وأعلنت إسرائيل في أعقاب الهجوم أن إيران "ارتكبت خطأ" وهددت بالرد قريبا. RT
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