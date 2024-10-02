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بولندا تخشى موجة جديدة من المهاجرين على خلفية أحداث الشرق الأوسط

10/2/2024 5:07:28 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلن وزير الدفاع البولندي فلاديسلاف كوسينياك كاميش أن بولندا تتوقع تدفقا للمهاجرين غير الشرعيين على الحدود في ظل التطورات الأخيرة في الشرق الأوسط.
وقال الوزير للصحفيين، ردا على سؤال عما إذا كانت بولندا "مهددة" بموجة جديدة من المهاجرين بسبب التطورات في الشرق الأوسط، يوم الثلاثاء: "نعم، هناك احتمال أن يؤدي ذلك إلى زيادة الضغط على الحدود".

وأكد كوسينياك كاميش استعداد سلطات بولندا، مضيفا أنها تتابع التطورات باهتمام كبير.


ويأتي ذلك على خلفية الضربة الصاروخية الإيرانية الواسعة النطاق على إسرائيل، مساء الثلاثاء، ردا على اغتيال الأمين العام لـ "حزب الله" اللبناني حسن نصر الله في 27 سبتمبر الماضي.


وأعلنت إسرائيل في أعقاب الهجوم أن إيران "ارتكبت خطأ" وهددت بالرد قريبا. RT


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