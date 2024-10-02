“أكسيوس” عن مسؤولين إسرائيليين: سنوجه ردا قويا على هجوم إيران قد يستهدف منشآتها النفطية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
ذكر موقع“أكسيوس” الإخباري الأمريكي اليوم الأربعاء، نقلا عن مسؤولين إسرائيليين، أن إسرائيل ستوجه“ردا كبيرا” على الهجوم الصاروخي الإيراني أمس الثلاثاء في غضون أيام قد يستهدف منشآت إنتاج النفط داخل إيران ومواقع إستراتيجية أخرى.
هذا وقالت إيران اليوم الأربعاء، إن هجومها الصاروخي على إسرائيل انتهى ما لم تحدث استفزازات أخرى.
ووصفت إيران الهجوم الذي شنته أمس الثلاثاء بأن دفاعي واستهدف فقط منشآت عسكرية إسرائيلية. وقالت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إن ثلاث قواعد عسكرية إسرائيلية استُهدفت.
وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في منشور على منصة إكس في وقت مبكر من اليوم الأربعاء:“عمليتنا انتهت ما لم يقرر النظام الإسرائيلي استدعاء المزيد من الرد. وفي هذا التصور، سيكون ردنا أشد وأقوى”.
وتوعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالرد. وقال في بداية اجتماع طارئ لمجلس الوزراء السياسي والأمني في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء:“ارتكبت إيران خطأ كبيرا الليلة وستدفع ثمنه”.
وقالت واشنطن إنها ستعمل مع حليفتها إسرائيل للتأكد من أن إيران ستواجه“عواقب وخيمة” بسبب الهجوم. وقالت إسرائيل إن طهران أطلقت خلاله أكثر من 180 صاروخا باليستيا.
وقال الناطق باسم جيش الاحتلال دانيال هاغاري في مقطع مصور على إكس، إن إسرائيل فعّلت دفاعاتها الجوية في مواجهة القصف الإيراني وإن“إسرائيل وتحالفا دفاعيا بقيادة الولايات المتحدة” اعترضا معظم الصواريخ. وأضاف:“هجوم إيران تصعيد شديد وخطير”.
وقال الحرس الثوري الإيراني أمس الثلاثاء إن القوات الإيرانية استخدمت صواريخ (فاتح) الفرط صوتية لأول مرة، مضيفا أن 90 بالمئة من صواريخه أصابت أهدافها في إسرائيل بنجاح.
وقالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية في بيان نقلته وسائل الإعلام الرسمية إن أي رد إسرائيلي على الهجوم الصاروخي سيقابل“بتدمير واسع النطاق” للبنية التحتية الإسرائيلية، وتعهدت أيضا باستهداف أي أصول في المنطقة لأي حليف لإسرائيل يتدخل في الصراع.-(رويترز)
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