“أكسيوس” عن مسؤولين إسرائيليين: سنوجه ردا قويا على هجوم إيران قد يستهدف منشآتها النفطية



هذا وقالت إيران اليوم الأربعاء، إن هجومها الصاروخي على إسرائيل انتهى ما لم تحدث استفزازات أخرى.



ووصفت إيران الهجوم الذي شنته أمس الثلاثاء بأن دفاعي واستهدف فقط منشآت عسكرية إسرائيلية. وقالت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إن ثلاث قواعد عسكرية إسرائيلية استُهدفت.



وقال الخارجية الإيراني عباس عراقجي في منشور على منصة إكس في وقت مبكر من اليوم الأربعاء:“عمليتنا انتهت ما لم يقرر النظام الإسرائيلي استدعاء المزيد من الرد. وفي هذا التصور، سيكون ردنا أشد وأقوى”.



وتوعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالرد. وقال في بداية اجتماع طارئ لمجلس الوزراء السياسي والأمني في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء:“ارتكبت إيران خطأ كبيرا الليلة وستدفع ثمنه”.



وقالت واشنطن إنها ستعمل مع حليفتها إسرائيل للتأكد من أن إيران ستواجه“عواقب وخيمة” بسبب الهجوم. وقالت إسرائيل إن طهران أطلقت خلاله أكثر من 180 صاروخا باليستيا.



وقال الناطق باسم جيش الاحتلال دانيال هاغاري في مقطع مصور على إكس، إن إسرائيل فعّلت دفاعاتها الجوية في مواجهة القصف الإيراني وإن“إسرائيل وتحالفا دفاعيا بقيادة الولايات المتحدة” اعترضا معظم الصواريخ. وأضاف:“هجوم إيران تصعيد شديد وخطير”.



وقال الحرس الثوري الإيراني أمس الثلاثاء إن القوات الإيرانية استخدمت صواريخ (فاتح) الفرط صوتية لأول مرة، مضيفا أن 90 بالمئة من صواريخه أصابت أهدافها في إسرائيل بنجاح.



وقالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية في بيان نقلته وسائل الإعلام الرسمية إن أي رد إسرائيلي على الهجوم الصاروخي سيقابل“بتدمير واسع النطاق” للبنية التحتية الإسرائيلية، وتعهدت أيضا باستهداف أي أصول في المنطقة لأي حليف لإسرائيل يتدخل في الصراع.-(رويترز)