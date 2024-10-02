تفجيران قرب سفارة إسرائيل في كوبنهاغن بالدنمارك

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قالت الشرطة الدنماركية إنها تحقق في انفجارين وقعا في محيط السفارة الإسرائيلية في الضواحي الشمالية لكوبنهاغن، مشيرة على منصة التواصل الاجتماعي "إكس" إلى أن "أحدا لم يصب بأذى، ونحن نجري تحقيقات أولية في مكان الحادث".
وأضافوا أنه "يتم التحقيق في احتمال وجود صلة بين التفجيرين والسفارة الإسرائيلية الموجودة في المنطقة".
وذكرت وسائل إعلام محلية أن منطقة واسعة تم إغلاقها، وسط تواجد مكثف للشرطة. وذكرت صحيفة "بي تي" الشعبية أن المحققين شوهدوا وهم يرتدون بدلات واقية بينما كانوا يمشطون مكان الحادث بحثا عن أدلة. رويترز
MENAFN02102024000072011014ID1108738334
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.