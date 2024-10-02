تفجيران قرب سفارة إسرائيل في كوبنهاغن بالدنمارك

وذكرت وسائل إعلام محلية أن منطقة واسعة تم إغلاقها، وسط تواجد مكثف للشرطة. وذكرت صحيفة "بي تي" الشعبية أن المحققين شوهدوا وهم يرتدون بدلات واقية بينما كانوا يمشطون مكان الحادث بحثا عن أدلة. رويترز

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