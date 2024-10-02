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تفجيران قرب سفارة إسرائيل في كوبنهاغن بالدنمارك

10/2/2024 5:07:28 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قالت الشرطة الدنماركية إنها تحقق في انفجارين وقعا في محيط السفارة الإسرائيلية في الضواحي الشمالية لكوبنهاغن، مشيرة على منصة التواصل الاجتماعي "إكس" إلى أن "أحدا لم يصب بأذى، ونحن نجري تحقيقات أولية في مكان الحادث".


وأضافوا أنه "يتم التحقيق في احتمال وجود صلة بين التفجيرين والسفارة الإسرائيلية الموجودة في المنطقة".


وذكرت وسائل إعلام محلية أن منطقة واسعة تم إغلاقها، وسط تواجد مكثف للشرطة. وذكرت صحيفة "بي تي" الشعبية أن المحققين شوهدوا وهم يرتدون بدلات واقية بينما كانوا يمشطون مكان الحادث بحثا عن أدلة. رويترز

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