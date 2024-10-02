أوجه الاختلاف بين هجوم أبريل وأكتوبر.. وكيف تخطت صواريخ إيران منظومة الدفاع الإسرائيلية والغربية؟



ويبقى عدد الصواريخ مجهولا، فقد أورد موقع“قناة العالم” الإيرانية نقلا عن مصادر استهداف إسرائيل بـ 400 صاروخ، بينما تحدثت مصادر إسرائيلية وأمريكية عن 250 صاروخا و181 صاروخيا. في الوقت ذاته، يجهل عدد الصواريخ الباليستية والمجنحة وفرط صوتية لأن ذلك من أسرار الأمن القومي الإيراني حتى لا يرسم الغرب صورة حقيقية لفعالية الصواريخ. وعلى مستوى آخر، يختلف الهجوم الذي حدث هذا الثلاثاء فاتح أكتوبر الجاري مع ليلة 13 وفجر 14 أبريل الماضي فيما يلي:



في المقام الأول، أغلب صواريخ أبريل/نيسان الماضي كانت صواريخ كلاسيكية استغرقت ساعات للوصول الى إسرائيل باستثناء بعض الصواريخ الباليستية، بينما الآن، لم يستغرق في هجمات الثلاثاء انطلاق الصواريخ وضربها لأهدافها، وكانت غالبيتها أهدافا عسكرية والبنية التحتية، سوى 15 دقيقة، وهذا يعني أنها من ترسانة الصواريخ الأكثر تطورا. وهذه هي المرة الثالثة التي يتم فيها استعمال صواريخ فرط صوتية“فتاح” بعد روسيا ضد أوكرانيا سنة 2022، واليمن ضد إسرائيل الأسبوع الماضي، وهذا الثلاثاء الصاروخ الإيراني ضد إسرائيل.

في المقام الثاني، بينما كان الرأي السائد أن إيران لن تهاجم إسرائيل لاسيما بعد الضربات القوية ضد حزب الله التي أنهت القيادة وعلى رأسها الأمين العام حسن نصر الله، كان الغرب يقوم بحشد السفن العسكرية وخاصة المدمرات وسفن الصواريخ الموجهة لأنه كان متأكدا من وقوع الهجوم إيراني. وعليه، في ظرف فترة محدودة، عزز البنتاغون تواجده العسكري بشكل مثير للغاية، حيث تجاوز السفن الغربية وعلى رأسها الأمريكية 50 سفينة وخاصة المدمرات شرق المتوسط والبحر الأحمر وبحر العرب وبحر عمان.



في المقام الثالث، تجاوزت نصف الصواريخ الإيرانية على الأقل (إيران تقول 90%) مختلف أنظمة الدفاع الجوي الغربي والإسرائيلي من القبة الحديدية ومقلاع داوود والأنظمة الأوروبية لاسيما الفرنسية-الإيطالية وأساسا الأمريكية وخاصة أنظمة الدفاع الجوي باتريوت المنتشرة والدفاع الجوي التي هي ضمن“الدرع الصاروخي” أو“حرب النجوم”. وهذه الأخيرة هي المنصوبة على مدمرات يو إس إس بولكلي (DDG-84) ويو إس إس إس آرلي بورك (DDG-51)، ثم يو إس إس كول (DDG-67.

وهذا يطرح تحديات كبيرة جدا على الأمن القومي الأمريكي وهو يرى كيف أن أنظمته المتطورة لم تنجح 100% في اعتراض الصواريخ الإيرانية، علما أن تلك الأنظمة مخصصة لاعتراض الصواريخ الروسية والصينية. ومما يزيد من مخاطر الصواريخ الإيرانية على إسرائيل أن المقاتلات بما فيها الأكثر تطورا إف 35 وإف 22 لا تستطيع اعتراض الصواريخ الباليستية والفرط صوتية.



أعلنت إيران أنه إذا ردت إسرائيل فسيكون رد طهران أكثر قوة وتدميرا، وهذا قد يعني استعمال صواريخ فرط صوتية ذات حمولة تفجيرية كبيرة جداً

في المقام الرابع، لم تكشف إسرائيل عن الخسائر الحقيقية لهذا الهجوم الذي تم على مرحلتين، لأن الكيان عادة لا يكشف عن الخسائر حتى تمر سنوات طويلة، كما أنها لا تريد الكشف عن الخسائر حتى لا يستفيد الطرف الآخر في تصويب الاستهداف في الضربات اللاحقة. ومن ضمن الأمثلة، لم تعترف إسرائيل بضربات سكود العراقية سنة 1991 إلا بعد مرور سنوات طويلة، والأمر نفسه مع حرب تموز 2006. وخلال هجوم أبريل الماضي، قالت إسرائيل أنها اعترضت 99% من الصواريخ، ولاحقا تراجعت وقالت 80%، بينما المعطيات الميدانية تتحدث عن 60%.



في المقام الخامس، أعلنت إيران أنه إذا ردت إسرائيل فسيكون رد طهران أكثر قوة وتدميرا، وهذا قد يعني استعمال صواريخ فرط صوتية ذات حمولة تفجيرية كبيرة جدا، علاوة على استهداف بنيات مدنية وليس عسكرية وأمنية كما حدث في هجوم الثلاثاء فاتح أكتوبر.-(وكالات)