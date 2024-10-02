1.041 مليار دينار صادرات تجارة عمان في 9 أشهر



وحسب معطيات إحصائية للغرفة حصلت عليها وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، ارتفع عدد شهادات المنشأ التي أصدرتها الغرفة خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الحالي 2024، بنسبة 6.6 بالمئة، لتصل إلى 29460 شهادة، مقابل 27643 شهادة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.



وذهبت شهادات المنشأ التي أصدرتها الغرفة خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الحالي لمجموعة من الدول، أبرزها السعودية بعدد 8848 شهادة، تلتها الإمارات 3086 فالعراق 1898 ومصر 894 شهادة وسويسرا بعدد 21 شهادة.



وأظهرت المعطيات الإحصائية التي تصدرها الغرفة شهريا، أن الصادرات من حيث القيمة، ذهبت للعديد من البلدان، جاء العراق بمقدمتها بقيمة نحو 511 مليون دينار، ثم السعودية نحو 91 مليون دينار، ومصر 78 مليون دينار والإمارات نحو 65 مليون دينار وسويسرا بقيمة نحو 50 مليون دينار.



وتوزعت صادرات الغرفة خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الحالي 2024 على المنتجات الأجنبية (إعادة تصدير) بقيمة 517 مليون دينار، ثم الصناعية 211 مليون دينار، فالزراعية 143 مليون دينار، والمنتجات العربية 68 مليون دينار، فيما ذهبت بقية الصادرات لمنتجات أخرى.



يذكر أن الغرفة تصدر شهادات المنشأ للمنتجات الزراعية والحيوانية والثروات الطبيعية الأردنية الخام، وللبضائع الأجنبية التي يعاد تصديرها، وللبضائع الأجنبية المشتراة من السوق المحلية، ضمن شروط محددة ومعينة.



كما تصدر الغرفة شهادات المنشأ للمنتجات الصناعية الأردنية بحسب طلب المصدر استنادا إلى فاتورة المصنع الأصلية، مصدقة من غرفة صناعية وشهادة منشأ أصلية ومصدقة حسب الأصول صادرة عن غرفة صناعية تثبت أن البضاعة من منشأ أردني.-(بترا)