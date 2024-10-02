عقب قصفها إسرائيل.. بينت يدعو إلى التحرك لتدمير مشروع إيران النووي

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نفتالي بينت، إن إيران ارتكبت "خطأ فادحا" بمهاجمة إسرائيل، مساء الثلاثاء.
ودعا بينت، إلى "التحرك فورا" لتدمير المشروع النووي الإيراني وانتهاز "أعظم فرصة منذ 50 سنة".
جاء ذلك في تدوينة موسعة لبينت، تعليقا على قصف صاروخي واسع النطاق شنته إيران على إسرائيل، الثلاثاء.
و"ردا على اغتيال إسرائيل لإسماعيل هنية (رئيس المكتب السياسي لحماس) وحسن نصر الله (الأمين العام لحزب الله)، ومجازرها بغزة ولبنان"، أعلنت إيران في وقت سابق الثلاثاء، أنها أطلقت عشرات الصواريخ على إسرائيل (180 بتقدير تل أبيب) ما تسبب في إصابات بشرية وأضرار مادية وإغلاق المجال الجوي، فيما هرع ملايين الإسرائيليين إلى الملاجئ بينما دوت صفارات الإنذار في كامل البلاد.
وقال بينت، إن "إسرائيل أمام أعظم فرصة منذ 50 سنة لتغيير وجه الشرق الأوسط".
وأضاف: "القيادة الإيرانية، التي كانت تعرف كيف تلعب الشطرنج، ارتكبت خطأ فادحا الليلة".
وتابع: "يجب أن نتحرك الآن لتدمير مشروعها النووي، وتدمير منشآت الطاقة الرئيسية لديها، وإلحاق إصابة قاتلة بهذا النظام الإرهابي"، على حد قوله.
وأردف بينت: "يجب أن نضرب رأس الأخطبوط الإيراني الذي أرسل أذرعه (حماس وحزب الله والحوثيين وغيرهم) ليقتلنا، فيما يجلس آيات الله (قادة إيران) آمنين في قصورهم بطهران".
وادعى أن ما وصفها بـ"أذرع الأخطبوط" أصيبت "بجروح بالغة".
وأضاف بينت: "الآن؛ حان دور الرأس (إيران). يجب علينا إزالة هذا التهديد الرهيب لمستقبل أطفالنا"، على حد قوله.
وأردف: "هناك لحظات يطرق فيها التاريخ الباب، ويجب أن يفتحه، وعلينا عدم تفويت الفرصة".
جدير بالذكر أن بينت، تولى منصب رئيس الوزراء بين عامي 2021–2022، وسبق أن شغل منصب وزير الدفاع بين 2019-2020.
وفي السياق ذاته، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في كلمته خلال اجتماع المجلس الوزاري المصغر (الكابينت)، إن "إيران ارتكبت خطأ كبيرا الليلة (بهجومها على إسرائيل)، وسوف تدفع ثمنه".
وزعم أن "هذا الهجوم فشل، وتم إحباطه بفضل نظام الدفاع الجوي الإسرائيلي، وهو الأكثر تقدما في العالم، وأيضا بفضل يقظة ومسؤولية مواطني" بلاده.
ودوت صفارات الإنذار في عشرات المدن والبلدات بجنوب ووسط إسرائيل، حسب صحيفة "هآرتس" والقناة السابعة العبرية، فيما دعا متحدث الجيش دانيال هاغاري في تصريح متلفز، إلى عدم تداول فيديوهات سقوط الصواريخ الإيرانية.
ووفق مراقبين، تتكتم إسرائيل على الخسائر البشرية والمادية جراء حربها على قطاع غزة ولبنان، وتمنع التصوير وتداول الصور ومقاطع الفيديو، وتحذر من الإدلاء بأي معلومات لوسائل إعلامية في هذا الشأن، إلا من خلال جهات إعلامية تخضع لرقابتها المشددة.-(الأناضول)
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