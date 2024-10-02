عقب قصفها إسرائيل.. بينت يدعو إلى التحرك لتدمير مشروع إيران النووي

MENAFN - Alghad Newspaper)ودعا بينت، إلى "التحرك فورا" لتدمير المشروع النووي الإيراني وانتهاز "أعظم فرصة منذ 50 سنة".



جاء ذلك في تدوينة موسعة لبينت، تعليقا على صاروخي واسع النطاق شنته إيران على إسرائيل، الثلاثاء.



و"ردا على اغتيال إسرائيل لإسماعيل هنية (رئيس المكتب السياسي لحماس) وحسن نصر الله (الأمين العام لحزب الله)، ومجازرها بغزة ولبنان"، أعلنت إيران في وقت سابق الثلاثاء، أنها أطلقت عشرات الصواريخ على إسرائيل (180 بتقدير تل أبيب) ما تسبب في إصابات بشرية وأضرار مادية وإغلاق المجال الجوي، فيما هرع ملايين الإسرائيليين إلى الملاجئ بينما دوت صفارات الإنذار في كامل البلاد.



وقال بينت، إن "إسرائيل أمام أعظم فرصة منذ 50 سنة لتغيير وجه الشرق الأوسط".

وأضاف: "القيادة الإيرانية، التي كانت تعرف كيف تلعب الشطرنج، ارتكبت خطأ فادحا الليلة".



وتابع: "يجب أن نتحرك الآن لتدمير مشروعها النووي، وتدمير منشآت الطاقة الرئيسية لديها، وإلحاق إصابة قاتلة بهذا النظام الإرهابي"، على حد قوله.



وأردف بينت: "يجب أن نضرب رأس الأخطبوط الإيراني الذي أرسل أذرعه (حماس وحزب الله والحوثيين وغيرهم) ليقتلنا، فيما يجلس آيات الله (قادة إيران) آمنين في قصورهم بطهران".



وادعى أن ما وصفها بـ"أذرع الأخطبوط" أصيبت "بجروح بالغة".



وأضاف بينت: "الآن؛ حان دور الرأس (إيران). يجب علينا إزالة هذا التهديد الرهيب لمستقبل أطفالنا"، على حد قوله.



وأردف: "هناك لحظات يطرق فيها التاريخ الباب، ويجب أن يفتحه، وعلينا عدم تفويت الفرصة".



جدير بالذكر أن بينت، تولى منصب رئيس الوزراء بين عامي 2021–2022، وسبق أن شغل منصب وزير الدفاع بين 2019-2020.



وفي السياق ذاته، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في كلمته خلال اجتماع المجلس الوزاري المصغر (الكابينت)، إن "إيران ارتكبت خطأ كبيرا الليلة (بهجومها على إسرائيل)، وسوف تدفع ثمنه".



وزعم أن "هذا الهجوم فشل، وتم إحباطه بفضل نظام الدفاع الجوي الإسرائيلي، وهو الأكثر تقدما في العالم، وأيضا بفضل يقظة ومسؤولية مواطني" بلاده.



ودوت صفارات الإنذار في عشرات المدن والبلدات بجنوب ووسط إسرائيل، حسب صحيفة "هآرتس" والقناة السابعة العبرية، فيما دعا متحدث الجيش دانيال هاغاري في تصريح متلفز، إلى عدم تداول فيديوهات سقوط الصواريخ الإيرانية.



ووفق مراقبين، تتكتم إسرائيل على الخسائر البشرية والمادية جراء حربها على قطاع غزة ولبنان، وتمنع التصوير وتداول الصور ومقاطع الفيديو، وتحذر من الإدلاء بأي معلومات لوسائل إعلامية في هذا الشأن، إلا من خلال جهات إعلامية تخضع لرقابتها المشددة.-(الأناضول)