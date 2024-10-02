بعد أول اشتباك.. إسرائيل تضم الفرقة 36 لعمليتها البرية بجنوب لبنان

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلن الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، انضمام الفرقة 36 إلى العملية البرية في جنوب لبنان، وذلك عقب إعلان "حزب الله" تصديه لقوة إسرائيلية في أول اشتباك بري بالجنوب.
وقال الجيش، في بيان: "في هذه الساعة، ينضم جنود الفرقة 36، بمَن فيهم جنود لواء غولاني، لواء المدرعات 188، لواء عتسيوني (6) وقوات إضافية، إلى العملية البرية المركزة والمحددة التي بدأت في جنوب لبنان".
وأضاف أن "القوات البرية تحظى بدعم وغطاء من الغارات الجوية والقصف المدفعي من لواء المدفعية 282".
ولم يوضح ما إذا كانت هذه الفرقة توغلت بالفعل في الأراضي اللبنانية أم لا.
والثلاثاء، أعلن الجيش الإسرائيلي انضمام الفرقة 98 لهذه العملية.
وللمرة الأولى، أعلن "حزب الله" فجر الأربعاء تصديه لقوة إسرائيلية حاولت التسلل إلى بلدة العديسة في قضاء مرجعيون بمحافظة النبطية (جنوب)، مضيفا أن مقاتليه "أوقعوا بها خسائر، وأجبروها على التراجع".
وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح الأربعاء، اعتزامه مهاجمة 24 بلدة في جنوب لبنان وأنذر سكانها بإخلائها والتوجه إلى شمال نهر الأولي، آخر نقطة في الجنوب.
وشن الطيران الحربي الإسرائيلي، الأربعاء، غارات مكثفة على مناطق عديدة في لبنان، بينها ما لا يقل عن 5 غارات استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل "حزب الله".
فيما أعلن الحزب استهداف تجمعات لجنود وآليات ومواقع عسكرية في 5 مناطق شمال إسرائيل، في هجوم قدرته وسائل إعلام عبرية بـ40 صاروخا، ما أطلق صفارات الإنذار في مستوطنات عديدة.
ومنذ 23 سبتمبر/ أيلول الماضي تشن إسرائيل "أعنف وأوسع" هجوم على لبنان منذ بدء المواجهات مع "حزب الله" قبل نحو عام، ما أسفر حتى صباح الأربعاء عن ما لا يقل عن 1073 قتيلا، بينهم أطفال ونساء، و2955 جريحا وأكثر من مليون نازح، وفق رصد الأناضول لبيانات السلطات اللبنانية.
وتتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها "حزب الله"، مع الجيش الإسرائيلي منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 قصفا يوميا عبر "الخط الأزرق" الفاصل، أسفر إجمالا حتى صباح الأربعاء عن ما لا يقل عن 1873 قتيلا، بينهم أطفال ونساء، و9 آلاف و134 جريحا، حسب وزارة الصحة اللبنانية.
وتطالب هذه الفصائل بإنهاء الحرب التي تشنها إسرائيل بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر؛ وخلّفت أكثر من 138 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة، في إحدى أسوا الكوارث الإنسانية بالعالم.
ومنذ عقود تحتل إسرائيل أراضٍ عربية في لبنان وسوريا وفلسطين.-(الأناضول)
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