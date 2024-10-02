بعد أول اشتباك.. إسرائيل تضم الفرقة 36 لعمليتها البرية بجنوب لبنان



وقال الجيش، في بيان: "في هذه الساعة، ينضم جنود الفرقة 36، بمَن فيهم جنود لواء غولاني، لواء المدرعات 188، لواء عتسيوني (6) وقوات إضافية، إلى العملية البرية المركزة والمحددة التي بدأت في جنوب لبنان".



وأضاف أن "القوات البرية تحظى بدعم وغطاء من الغارات الجوية والقصف المدفعي من لواء المدفعية 282".



ولم يوضح ما إذا كانت هذه الفرقة توغلت بالفعل في الأراضي اللبنانية أم لا.

والثلاثاء، أعلن الجيش الإسرائيلي انضمام الفرقة 98 لهذه العملية.



وللمرة الأولى، أعلن "حزب الله" فجر الأربعاء تصديه لقوة إسرائيلية حاولت التسلل إلى بلدة العديسة في قضاء مرجعيون بمحافظة النبطية (جنوب)، مضيفا أن مقاتليه "أوقعوا بها خسائر، وأجبروها على التراجع".



وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح الأربعاء، اعتزامه مهاجمة 24 بلدة في جنوب لبنان وأنذر سكانها بإخلائها والتوجه إلى شمال نهر الأولي، آخر نقطة في الجنوب.



وشن الطيران الحربي الإسرائيلي، الأربعاء، غارات مكثفة على مناطق عديدة في لبنان، بينها ما لا يقل عن 5 غارات استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل "حزب الله".



فيما أعلن الحزب استهداف تجمعات لجنود وآليات ومواقع عسكرية في 5 مناطق شمال إسرائيل، في هجوم قدرته وسائل إعلام عبرية بـ40 صاروخا، ما أطلق صفارات الإنذار في مستوطنات عديدة.



ومنذ 23 سبتمبر/ أيلول الماضي تشن إسرائيل "أعنف وأوسع" هجوم على لبنان منذ بدء المواجهات مع "حزب الله" قبل نحو عام، ما أسفر حتى صباح الأربعاء عن ما لا يقل عن 1073 قتيلا، بينهم أطفال ونساء، و2955 جريحا وأكثر من مليون نازح، وفق رصد الأناضول لبيانات السلطات اللبنانية.



وتتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها "حزب الله"، مع الجيش الإسرائيلي منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 قصفا يوميا عبر "الخط الأزرق" الفاصل، أسفر إجمالا حتى صباح الأربعاء عن ما لا يقل عن 1873 قتيلا، بينهم أطفال ونساء، و9 آلاف و134 جريحا، حسب وزارة الصحة اللبنانية.



وتطالب هذه الفصائل بإنهاء الحرب التي تشنها إسرائيل بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر؛ وخلّفت أكثر من 138 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة، في إحدى أسوا الكوارث الإنسانية بالعالم.



ومنذ عقود تحتل إسرائيل أراضٍ عربية في لبنان وسوريا وفلسطين.-(الأناضول)