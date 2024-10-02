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نوم الطفل على بطنه.. متى يكون خطيراً؟

10/2/2024 5:06:47 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تجهل بعض الأمهات وضعيات نوم الطفل حديث الولادة الصحيحة، مما يتسبب في معاناة الطفل من بعض المضاعفات الصحية التي تستوجب المتابعة الدورية مع الطبيب المختص لتجنب تفاقم المشكلة.
يستعرض "الكونسلتو" في التقرير التالي، تأثير نوم الطفل على بطنه، وفقًا لما ذكره موقع "Health line".





سبب خطورة نوم الطفل على بطنه
نوم الطفل على بطنه يمكن أن يكون خطيرًا، خاصة خلال الأشهر الأولى من عمره، حيث يتسبب في بعض الآثار الجانبية من بينها:


- عدم القدرة على التنفس بشكل طبيعي، خاصة إذا دفن وجهه في المرتبة أو الأغطية.


- ارتفاع درجة حرارة الجسم، مما يزيد من خطر الإصابة بمتلازمة موت الرضيع المفاجئ.


- زيادة مستوى ثاني أكسيد الكربون وانخفاض مستوى الأكسجين بالجسم.


متى يكون نوم الطفل على بطنه خطيرًا؟
نوم الطفل على بطنه قد يشكل خطورة على الطفل بشكل كبير في الحالات التالية:


- في الأشهر الأولى من العمر يكون الخطر أكبر على الطفل خاصة قبل عمر ٦ أشهر.


- يكون الأطفال الرضع الخدج أو أصحاب الوزن المنخفض عند الولادة هم أكثر عرضة للإصابة بمتلازمة الموت المفاجئ.


- زيادة خطر إصابة الأطفال الذين يعانون من مشاكل صحية بمشكلات القلب أو الرئة.


ما هي الوضعية الآمنة لنوم الطفل؟
أكد بعض الأطباء أن هناك وضعيات نوم أكثر أمانًا للطفل من بينها:


- النوم على الظهر، فهي الوضعية الأكثر أمانًا للرضيع حيث تقلل من خطر الإصابة بمتلازمة الموت المفاجئ.


- تجنب استخدام الأغطية والوسائد للطفل حتى لا يغطي وجهه ويعيق نفسه.


- الابتعاد قدر الإمكان عن تعريض الطفل للتدخين.


- الحفاظ على درجة حرارة الغرفة معتدلة.


- يفضل استشارة الطبيب المختص في حالة ملاحظة أي أعراض غريبة على الطفل.

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