اتهام آبل بفرض قواعد عمل غير قانونية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أصدرت الهيئة الوطنية لعلاقات العمل في الولايات المتحدة (NLRB) شكوى ضد شركة "آبل"، متهمة إياها بانتهاك حقوق الموظفين في التنظيم والمطالبة بظروف عمل أفضل، وذلك من خلال فرض مجموعة من القواعد غير القانونية في مكان العمل.
ووفقًا للشكوى التي أُعلنت يوم الاثنين، طُلب من موظفي "آبل" في جميع أنحاء البلاد التوقيع على اتفاقيات سرية، واتفاقيات عدم إفشاء، واتفاقيات عدم تنافس.
كما فرضت الشركة سياسات صارمة بشأن السلوك واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي. وتتهم الهيئة "آبل" بالتدخل في حقوق الموظفين تحت قوانين العمل الفيدرالية.
في المقابل، أصدرت "آبل" بيانًا نفت فيه هذه الاتهامات، مؤكدة أنها تحترم دائمًا حقوق موظفيها في مناقشة الأجور وظروف العمل. وأضافت الشركة أنها تعارض هذه المزاعم وستعرض الحقائق في الجلسة المقبلة.
ومن المقرر أن تُعرض القضية أمام قاض إداري في يناير المقبل، وإذا لم تتوصل "آبل" إلى تسوية، قد يتم إصدار قرار يلزم الشركة بإلغاء هذه القواعد وإخطار موظفيها بحقوقهم القانونية.
وترتبط الشكوى بمزاعم سابقة من موظفة سابقة في الشركة، أشلي جوفيك، التي قدمت شكاوى مشابهة عام 2021 بشأن سياسات السرية والتمييز الجنسي.- رويترز
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