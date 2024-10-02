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اتهام آبل بفرض قواعد عمل غير قانونية

10/2/2024 5:06:46 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أصدرت الهيئة الوطنية لعلاقات العمل في الولايات المتحدة (NLRB) شكوى ضد شركة "آبل"، متهمة إياها بانتهاك حقوق الموظفين في التنظيم والمطالبة بظروف عمل أفضل، وذلك من خلال فرض مجموعة من القواعد غير القانونية في مكان العمل.


ووفقًا للشكوى التي أُعلنت يوم الاثنين، طُلب من موظفي "آبل" في جميع أنحاء البلاد التوقيع على اتفاقيات سرية، واتفاقيات عدم إفشاء، واتفاقيات عدم تنافس.

كما فرضت الشركة سياسات صارمة بشأن السلوك واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي. وتتهم الهيئة "آبل" بالتدخل في حقوق الموظفين تحت قوانين العمل الفيدرالية.


في المقابل، أصدرت "آبل" بيانًا نفت فيه هذه الاتهامات، مؤكدة أنها تحترم دائمًا حقوق موظفيها في مناقشة الأجور وظروف العمل. وأضافت الشركة أنها تعارض هذه المزاعم وستعرض الحقائق في الجلسة المقبلة.


ومن المقرر أن تُعرض القضية أمام قاض إداري في يناير المقبل، وإذا لم تتوصل "آبل" إلى تسوية، قد يتم إصدار قرار يلزم الشركة بإلغاء هذه القواعد وإخطار موظفيها بحقوقهم القانونية.


وترتبط الشكوى بمزاعم سابقة من موظفة سابقة في الشركة، أشلي جوفيك، التي قدمت شكاوى مشابهة عام 2021 بشأن سياسات السرية والتمييز الجنسي.- رويترز

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