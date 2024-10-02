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فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق بلواء الكورة غدا

10/2/2024 5:04:37 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أبلغت شركة كهرباء إربد، متصرفية لواء الكورة، عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن عدد من مناطق اللواء غداً الخميس.
وقال متصرف لواء الكورة، باسم الخلايلة، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الأربعاء، إن المناطق التي سيشملها فصل التيار الكهربائي هي سموع طريق دير أبي سعيد، وطريق عيون الحمام، وتفريعة ارخيم، والاحياء المحيطة بمستشفى الأميرة راية /دير أبي سعيد، ومندح، وجنين الصفا، ارخيم بلدة مندح.

وبين أن الفصل يأتي لغايات الصيانة وتحسين جودة الشبكات في تلك المناطق، وسيكون من الساعة 9 صباحا وحتى 3 مساءً.

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