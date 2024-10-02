فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق بلواء الكورة غدا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أبلغت شركة كهرباء إربد، متصرفية لواء الكورة، عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن عدد من مناطق اللواء غداً الخميس.
وقال متصرف لواء الكورة، باسم الخلايلة، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الأربعاء، إن المناطق التي سيشملها فصل التيار الكهربائي هي سموع طريق دير أبي سعيد، وطريق عيون الحمام، وتفريعة ارخيم، والاحياء المحيطة بمستشفى الأميرة راية /دير أبي سعيد، ومندح، وجنين الصفا، ارخيم بلدة مندح.
وبين أن الفصل يأتي لغايات الصيانة وتحسين جودة الشبكات في تلك المناطق، وسيكون من الساعة 9 صباحا وحتى 3 مساءً.
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