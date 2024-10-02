العسكر متحدثا للتأمينات الاجتماعية - جريدة الوطن السعودية

العسكر متحدثا للتأمينات الاجتماعية - جريدة الوطن السعودية
التاريخ
10/2/2024 5:03:06 AM
(MENAFN
- Al Watan)
أصدر محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، عبدالعزيز بن حسن البوق، قرارًا بتعيين عبدالإله بن عبد العزيز العسكر متحدثًا إعلاميًا للمؤسسة.
وقد حاز العسكر العديد من الشهادات والمؤهلات المهنية في هذا المجال، ويملك خبرة إعلامية واسعة في مجالات الإعلام والاتصال.
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