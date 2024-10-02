علاج السرطان: شركة AOP Health تدرس نهجًا جديدًا يستهدف الخلايا الجذعية السرطانية

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- حققت شركة AOP Orphan Pharmaceuticals GmbH (AOP Health) بالتعاون مع شركةLeukos Biotech إنجازًا كبيرًا، إذ تم إدراج المريض الأول في المرحلة الأولى من التجربة السريرية SERONCO-1، والتي تتم فيها دراسة مادة ذات آلية عمل جديدة وفريدة من نوعها (الأولى من نوعها). ثم إن الدواء المرشح تجري دراسته لدى المرضى الذين يعانون من الأورام الصلبة والأورام الليمفاوية. إضافةً إلى ذلك، يعول برنامج التطوير على النجاح البارز الذي حققته شركة AOP على صعيد علاجات تستهدف الخلايا الجذعية السرطانية، والتي تلبي احتياجات طبية غير ملباة للمرضى.

التركيز على هدف واعد

يستهدف ويعطل المركب الجديد AOP208 بروتينًا كائنًا على سطح الخلية الجذعية السرطانية، وهو مستقبل السيروتونين 1B الذي قد يلعب دورًا حيويًا في علاج السبب الجذري للمرض، ويتم إعطاء المركب عن طريق الفم، أما من ناحية التصميم، فقد جرى تصميمه وتطويره في البداية على يد Leukos Biotech بناءً على الأبحاث التي جرى إجراؤها في معهد أبحاث سرطان الدم Josep-Carreras.

صرحت Ruth Risueño، مدير قسم العلوم في Leukos Biotech، شارحة: " لقد أردنا التوصل إلى طريقة جديدة لمهاجمة الخلايا الجذعية السرطانية، لأنها هي المسؤولة عن بدء الورم واستمراره. وقد أظهر عملنا أن مستقبل السيروتونين يلعب دورًا حيويًا في هذه العملية. هذا، وفي ظل غياب جزيء مناسب يمكنه حجب المستقبل، فقد اخترعنا جزيئًا جديدًا. والآن، يحدونا بالغ الحماس إزاء بدء التجربة السريرية والارتقاء بمركبنا إلى المستوى التالي."

حصلت شركة AOP Health على ترخيص لاستخدام AOP208 وتحتفظ بحقوق التطوير الإضافية والحقوق التجارية الحصرية على مستوى العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة وأوروبا وكوريا وتايوان باستثناء بر الصين الرئيسي.

أول مريض عُولج باستخدام AOP208

بدأت تجربة SERONCO-1 الأولى من نوعها على البشر لإثبات فعالية AOP208 بتسجيل المرضى الذين يعانون من الأورام الصلبة (بما في ذلك السرطان النقيلي) والأورام الليمفاوية، وتلقى أول مريض على مستوى العالم العلاج. وقد جرى إجراء التجربة في مركز واحد بقيادة الدكتورة Irene Braña بالتعاون مع Leukos Biotech في معهد Vall d'Hebron للأورام (VHIO) بتمويل جزئي من وزارة العلوم والابتكار الإسبانية عن طريق برنامج الشراكة العامة والخاصة (CPP2021-008715).

يمثل علاج أول مريض باستخدام AOP208 في التجربة خطوة مهمة تسهم في إدراك سلامة الدواء وتحمله. ولسوف تستكشف تجربة SERONCO-1 أيضًا نشاط AOP208 في ما يتعلق بانتشار الورم.

يؤكد الدكتور Christoph Klade، مدير قسم العلوم في AOP Health على أن هناك حاجة ماسة إلى إجراء أبحاث على مناهج جديدة لعلاج السرطان، قائلاً: "يستهدف AOP208 مستقبلاً موجودًا على الخلايا الجذعية السرطانية، والذي لم يكن محط اهتمام على صعيد علاج السرطان حتى الآن، مما يجعله أول دواء تجريبي من نوعه في علم الأورام. وقد يلعب هذا المسار دورًا في العديد من أنواع سرطان الدم ولكن الأهم هو دوره في علاج العديد من الأورام الصلبة، ومن ضمنها سرطان الثدي والرئة."

استكمالاً لتجربة SERONCO-1، ستجري شركة AOP Health تجربة سريرية ثانية على AOP208 في المرضى الذين يعانون من سرطان الدم النخاعي الحاد، وهو نوع من السرطان تتجلى فيه نسب شفاء ضعيفة للغاية.

صرح Martin Steinhart، المدير التنفيذي في AOP Health، قائلاً: "نحمل على عاتقنا مهمة AOP Health الأساسية المتمثلة في ابتكار حلول لتلبية الاحتياجات غير الملباة للمرضى في الحالات المرضية النادرة. ومن جانبنا، فنحن نتعامل بجدية مع هذه المهمة، ويتجلى ذلك في استثمارنا مبلغ 25 مليون يورو سنويًا في البحث والتطوير. "

نبذة عن AOP Health

تضم AOP Health Group العديد من الشركات، منها AOP Orphan Pharmaceuticals GmbH ومقرها في فيينا بالنمسا (AOP Health)، إلى جانب ريادة AOP Health Group في أوروبا في مجال العلاجات المتكاملة للأمراض النادرة ورعاية الحالات الحرجة. وعلى مدار الخمسة والعشرين عامًا الماضية، أصبحت المجموعة موفرًا معتمدًا لحلول العلاج المتكاملة من مقرها الرئيسي في فيينا والشركات التابعة لها والمكاتب التمثيلية في كل أنحاء أوروبا والشرق الأوسط، فضلاً عن شركائها في كل أنحاء العالم. ويلخص هدف المجموعة "الاحتياجات. العلم. الثقة" أساس نجاحها، إذ عمدت إلى بناء الثقة عن طريق ضخ استثمارات كبيرة ومستمرة في مجال البحث والتطوير من ناحية والتوجه المتسق والعملي للغاية نحو تلبية متطلبات كل أصحاب المصلحة من ناحية أخرى، وخصوصًا المرضى وأسرهم فضلاً عن متخصصي الرعاية الصحية الذين يعالجونهم.

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