علاج السرطان: شركة AOP Health تدرس نهجًا جديدًا يستهدف الخلايا الجذعية السرطانية

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- حققت شركة AOP Orphan Pharmaceuticals GmbH (AOP Health) بالتعاون مع شركةLeukos Biotech إنجازًا كبيرًا، إذ تم إدراج المريض الأول في المرحلة الأولى من التجربة السريرية SERONCO-1، والتي تتم فيها دراسة مادة ذات آلية عمل جديدة وفريدة من نوعها (الأولى من نوعها). ثم إن الدواء المرشح تجري دراسته لدى المرضى الذين يعانون من الأورام الصلبة والأورام الليمفاوية. إضافةً إلى ذلك، يعول برنامج التطوير على النجاح البارز الذي حققته شركة AOP health
على صعيد علاجات تستهدف الخلايا الجذعية السرطانية، والتي تلبي احتياجات طبية غير ملباة للمرضى.
التركيز على هدف واعد
يستهدف ويعطل المركب الجديد AOP208 بروتينًا كائنًا على سطح الخلية الجذعية السرطانية، وهو مستقبل السيروتونين 1B الذي قد يلعب دورًا حيويًا في علاج السبب الجذري للمرض، ويتم إعطاء المركب عن طريق الفم، أما من ناحية التصميم، فقد جرى تصميمه وتطويره في البداية على يد Leukos Biotech بناءً على الأبحاث التي جرى إجراؤها في معهد أبحاث سرطان الدم Josep-Carreras.
صرحت Ruth Risueño، مدير قسم العلوم في Leukos Biotech، شارحة: " لقد أردنا التوصل إلى طريقة جديدة لمهاجمة الخلايا الجذعية السرطانية، لأنها هي المسؤولة عن بدء الورم واستمراره. وقد أظهر عملنا أن مستقبل السيروتونين يلعب دورًا حيويًا في هذه العملية. هذا، وفي ظل غياب جزيء مناسب يمكنه حجب المستقبل، فقد اخترعنا جزيئًا جديدًا. والآن، يحدونا بالغ الحماس إزاء بدء التجربة السريرية والارتقاء بمركبنا إلى المستوى التالي."
حصلت شركة AOP Health على ترخيص لاستخدام AOP208 وتحتفظ بحقوق التطوير الإضافية والحقوق التجارية الحصرية على مستوى العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة وأوروبا وكوريا وتايوان باستثناء بر الصين الرئيسي.
أول مريض عُولج باستخدام AOP208
بدأت تجربة SERONCO-1 الأولى من نوعها على البشر لإثبات فعالية AOP208 بتسجيل المرضى الذين يعانون من الأورام الصلبة (بما في ذلك السرطان النقيلي) والأورام الليمفاوية، وتلقى أول مريض على مستوى العالم العلاج. وقد جرى إجراء التجربة في مركز واحد بقيادة الدكتورة Irene Braña بالتعاون مع Leukos Biotech في معهد Vall d'Hebron للأورام (VHIO) بتمويل جزئي من وزارة العلوم والابتكار الإسبانية عن طريق برنامج الشراكة العامة والخاصة (CPP2021-008715).
يمثل علاج أول مريض باستخدام AOP208 في التجربة خطوة مهمة تسهم في إدراك سلامة الدواء وتحمله. ولسوف تستكشف تجربة SERONCO-1 أيضًا نشاط AOP208 في ما يتعلق بانتشار الورم.
يؤكد الدكتور Christoph Klade، مدير قسم العلوم في AOP Health على أن هناك حاجة ماسة إلى إجراء أبحاث على مناهج جديدة لعلاج السرطان، قائلاً: "يستهدف AOP208 مستقبلاً موجودًا على الخلايا الجذعية السرطانية، والذي لم يكن محط اهتمام على صعيد علاج السرطان حتى الآن، مما يجعله أول دواء تجريبي من نوعه في علم الأورام. وقد يلعب هذا المسار دورًا في العديد من أنواع سرطان الدم ولكن الأهم هو دوره في علاج العديد من الأورام الصلبة، ومن ضمنها سرطان الثدي والرئة."
استكمالاً لتجربة SERONCO-1، ستجري شركة AOP Health تجربة سريرية ثانية على AOP208 في المرضى الذين يعانون من سرطان الدم النخاعي الحاد، وهو نوع من السرطان تتجلى فيه نسب شفاء ضعيفة للغاية.
صرح Martin Steinhart، المدير التنفيذي في AOP Health، قائلاً: "نحمل على عاتقنا مهمة AOP Health الأساسية المتمثلة في ابتكار حلول لتلبية الاحتياجات غير الملباة للمرضى في الحالات المرضية النادرة. ومن جانبنا، فنحن نتعامل بجدية مع هذه المهمة، ويتجلى ذلك في استثمارنا مبلغ 25 مليون يورو سنويًا في البحث والتطوير. "
نبذة عن AOP Health
تضم AOP Health Group العديد من الشركات، منها AOP Orphan Pharmaceuticals GmbH ومقرها في فيينا بالنمسا (AOP Health)، إلى جانب ريادة AOP Health Group في أوروبا في مجال العلاجات المتكاملة للأمراض النادرة ورعاية الحالات الحرجة. وعلى مدار الخمسة والعشرين عامًا الماضية، أصبحت المجموعة موفرًا معتمدًا لحلول العلاج المتكاملة من مقرها الرئيسي في فيينا والشركات التابعة لها والمكاتب التمثيلية في كل أنحاء أوروبا والشرق الأوسط، فضلاً عن شركائها في كل أنحاء العالم. ويلخص هدف المجموعة "الاحتياجات. العلم. الثقة" أساس نجاحها، إذ عمدت إلى بناء الثقة عن طريق ضخ استثمارات كبيرة ومستمرة في مجال البحث والتطوير من ناحية والتوجه المتسق والعملي للغاية نحو تلبية متطلبات كل أصحاب المصلحة من ناحية أخرى، وخصوصًا المرضى وأسرهم فضلاً عن متخصصي الرعاية الصحية الذين يعالجونهم.
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