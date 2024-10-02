Netapp توسِّع تعاونها مع Google Cloud لتوفير تخزين البيانات للبنية التحتية السحابية الموزعة

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت ®NetApp (المدرجة في بورصة ناسداك
بالرمز: NTAP)، شركة البنية التحتية الذكية للبيانات، اليوم عن توسيع شراكتها الاستراتيجية مع google
Cloud من خلال دمج تخزين البيانات الموحَّد والخدمات الذكية في بنية Google Distributed Cloud. يتيح هذا التكامل للمؤسسات، ولا سيما في القطاع العام والصناعات الخاضعة للتنظيم، الاستفادة من البنية التحتية الجاهزة للذكاء الاصطناعي مع الحفاظ على أعلى معايير الأمان والامتثال التنظيمي الصارم.
تحرص المؤسسات الخاضعة لعمليات تنظيم صارمة، مثل تلك الموجودة في قطاعات الحكومة والتصنيع والاتصالات والتجزئة، في دفع عجلة الابتكار من خلال الاستفادة من الذكاء الاصطناعي، ولكن التشريعات التنظيمية الجديدة مثل سيادة البيانات وقوانين خصوصية المستهلك تخلق عقبات جديدة أمام المؤسسات أثناء تحديث أحمال عمل تكنولوجيا المعلومات الخاصة بها. وتحتاج هذه المؤسسات إلى التأكُّد من أنها تحمي بياناتها وتديرها بشكلٍ مناسب لتجاوز هذه التحديات. يُمكِّن تعاون NetApp مع Google Cloud لتوفير تخزين البيانات الأساسي لعروض Google Distributed Cloud المؤسسات من الابتكار بثقة وإدارة البيانات بشكل فعَّال، مما يتيح الامتثال ودعم تطوير التطبيقات في بيئة آمنة.
توسِّع Google Distributed Cloud البنية التحتية والخدمات السحابية للعملاء إلى الأماكن التي يحتاج إليها العملاء، بما في ذلك مراكز البيانات المحلية وحواف الشبكة. يُمكِّن هذا الإجراء العملاء من الاستفادة من تكنولوجيا الحوسبة السحابية والتطبيقات-بما في ذلك قدرات الذكاء الاصطناعي-مع الحفاظ على المزيد من آليات التحكُّم في بيئات تكنولوجيا المعلومات الخاصة بهم من خلال تقريب السحابة من مكان إنشاء بياناتهم أو إنشاء بيئات معزولة تعمل على الحد من الاتصالات الخارجية أو إلغاءها. تعزِّز البنية التحتية الذكية للبيانات من NetApp هذه البيئات من خلال حلول NetApp ONTAP® وStorageGRID التي تُمكِّن العملاء من التحكُّم بشكلٍ أفضل في بياناتهم لتوسيع نطاق أحمال العمل الخاصة بهم بكفاءة والاستفادة من الذكاء الاصطناعي، مع المساعدة في الحفاظ على الأمان والامتثال التنظيمي. تستفيد Google Distributed Cloud أيضًا من هذه القدرات لدعم خدماتها الخاصة بما في ذلك قواعد البيانات والذكاء الاصطناعي والتحليلات.
صرَّح Cesar Cernuda، رئيس شركة NetApp قائلاً: "بتضافر جهودنا معًا، تتيح Google Distributed Cloud وNetApp الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي في متناول الجميع، حتى مع تنقُّل المؤسسات بين المتطلبات التنظيمية الجديدة التي تجعل أمن البيانات والامتثال أكثر صعوبة". "تُعدَّ NetApp شريكًا موثوقًا به للمؤسسات التي تبحث عن حلول مبتكرة ومتوافقة لإدارة البيانات. "بفضل الحلول المدعومة بالبنية التحتية الذكية للبيانات من NetApp، يمكن لـ Google Distributed Cloud تقديم حلول جاهزة للذكاء الاصطناعي ومصمَّمة خصيصًا للقطاع العام والقطاعات الخاضعة لعمليات التنظيم."
بفضل هذا التعاون، يمكن للعملاء الحد من اعتمادهم على الحلول المختلفة في بيئات السحابة ومركز البيانات والحافة مع التمتُّع بأقصى درجات الامتثال والأمان. يُسهِّم هذا في تقليل مستويات التعقيد وزيادة المرونة، مما يُمكِّن العملاء من نشر وإدارة حلول السحابة الموزعة بسهولة أكبر لمواكبة الاتجاهات الناشئة والاستجابة للتغيرات في بيئة التشغيل الخاصة بهم.
وقال Sameet Agarwal، المدير العام ونائب رئيس التخزين في Google Cloud: "لقد أتاحت شراكتنا مع NetApp على Google Distributed Cloud الفرصة لنا من تزويد العملاء بمنصَّة يمكن للمؤسسات من خلالها الاستفادة من المعالجة المُفسَّرة وقابلية التوسُّع السريع لتلبية المتطلبات المتغيرة وتعزيز الأمان". "تتيح هذه القدرات للمؤسسات في القطاعات الخاضعة لعمليات التنظيم معالجة احتياجاتها للابتكار القائم على البيانات بشكل فعَّال مع الاستفادة من التكنولوجيا الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي."
مصادر إضافية
NetApp ONTAP تصبح أول منصَّة تخزين للمؤسسات تحصل على مصادقة من وكالة الأمن القومي الأمريكية (NSA) فيما يتعلق بالأمان والتشفير
برنامج الحلول التجارية للأنظمة المصنَّفة (CSfC)
نبذة عن شركة NetApp
NetApp هي شركة البنية التحتية الذكية للبيانات، التي تجمع بين تخزين البيانات الموحَّد وخدمات البيانات المتكاملة وحلول CloudOps لتحويل عالم تعطُّل الأعمال إلى فرصة يجب على كل عميل اغتنامها. تقوم NetApp بإنشاء بنية تحتية بدون معوقات، فضلاً عن تسخير إمكانية المراقبة والذكاء الاصطناعي لتمكين إدارة البيانات في الصناعة على نحو أفضل. وبما أننا نقدِّم خدمة التخزين الوحيدة على مستوى المؤسسات المضمَّنة أساسًا في أكبر السحابات في العالم، توفر وحدة تخزين البيانات لدينا مرونة سلسة. بالإضافة إلى ذلك، تطلق خدمات البيانات لدينا ميزة خاصة بالتعامل مع البيانات من خلال المرونة السيبرانية الفائقة والحوكمة وسرعة التطبيقات. تخلق حلول CloudOps حالة من التحسُّن المستمر للأداء والكفاءة من خلال إمكانية المراقبة والذكاء الاصطناعي. وبمنأى عن نوع البيانات أو عبء العمل أو البيئة، يمكنك مع NetApp تحويل البنية التحتية للبيانات الخاصة بك بغية إدراك إمكانيات عملك. تعرَّف على المزيد من المعلومات على أو تابعنا على X ، و LinkedIn ، و Facebook ، و Instagram .
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