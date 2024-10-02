Netapp توسِّع تعاونها مع Google Cloud لتوفير تخزين البيانات للبنية التحتية السحابية الموزعة

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت ®NetApp (المدرجة في بورصة بالرمز: NTAP)، شركة البنية التحتية الذكية للبيانات، اليوم عن توسيع شراكتها الاستراتيجية مع Cloud من خلال دمج تخزين البيانات الموحَّد والخدمات الذكية في بنية Google Distributed Cloud. يتيح هذا التكامل للمؤسسات، ولا سيما في القطاع العام والصناعات الخاضعة للتنظيم، الاستفادة من البنية التحتية الجاهزة للذكاء الاصطناعي مع الحفاظ على أعلى معايير الأمان والامتثال التنظيمي الصارم.

تحرص المؤسسات الخاضعة لعمليات تنظيم صارمة، مثل تلك الموجودة في قطاعات الحكومة والتصنيع والاتصالات والتجزئة، في دفع عجلة الابتكار من خلال الاستفادة من الذكاء الاصطناعي، ولكن التشريعات التنظيمية الجديدة مثل سيادة البيانات وقوانين خصوصية المستهلك تخلق عقبات جديدة أمام المؤسسات أثناء تحديث أحمال عمل تكنولوجيا المعلومات الخاصة بها. وتحتاج هذه المؤسسات إلى التأكُّد من أنها تحمي بياناتها وتديرها بشكلٍ مناسب لتجاوز هذه التحديات. يُمكِّن تعاون NetApp مع Google Cloud لتوفير تخزين البيانات الأساسي لعروض Google Distributed Cloud المؤسسات من الابتكار بثقة وإدارة البيانات بشكل فعَّال، مما يتيح الامتثال ودعم تطوير التطبيقات في بيئة آمنة.

توسِّع Google Distributed Cloud البنية التحتية والخدمات السحابية للعملاء إلى الأماكن التي يحتاج إليها العملاء، بما في ذلك مراكز البيانات المحلية وحواف الشبكة. يُمكِّن هذا الإجراء العملاء من الاستفادة من تكنولوجيا الحوسبة السحابية والتطبيقات-بما في ذلك قدرات الذكاء الاصطناعي-مع الحفاظ على المزيد من آليات التحكُّم في بيئات تكنولوجيا المعلومات الخاصة بهم من خلال تقريب السحابة من مكان إنشاء بياناتهم أو إنشاء بيئات معزولة تعمل على الحد من الاتصالات الخارجية أو إلغاءها. تعزِّز البنية التحتية الذكية للبيانات من NetApp هذه البيئات من خلال حلول NetApp ONTAP® وStorageGRID التي تُمكِّن العملاء من التحكُّم بشكلٍ أفضل في بياناتهم لتوسيع نطاق أحمال العمل الخاصة بهم بكفاءة والاستفادة من الذكاء الاصطناعي، مع المساعدة في الحفاظ على الأمان والامتثال التنظيمي. تستفيد Google Distributed Cloud أيضًا من هذه القدرات لدعم خدماتها الخاصة بما في ذلك قواعد البيانات والذكاء الاصطناعي والتحليلات.

صرَّح Cesar Cernuda، رئيس شركة NetApp قائلاً: "بتضافر جهودنا معًا، تتيح Google Distributed Cloud وNetApp الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي في متناول الجميع، حتى مع تنقُّل المؤسسات بين المتطلبات التنظيمية الجديدة التي تجعل أمن البيانات والامتثال أكثر صعوبة". "تُعدَّ NetApp شريكًا موثوقًا به للمؤسسات التي تبحث عن حلول مبتكرة ومتوافقة لإدارة البيانات. "بفضل الحلول المدعومة بالبنية التحتية الذكية للبيانات من NetApp، يمكن لـ Google Distributed Cloud تقديم حلول جاهزة للذكاء الاصطناعي ومصمَّمة خصيصًا للقطاع العام والقطاعات الخاضعة لعمليات التنظيم."

بفضل هذا التعاون، يمكن للعملاء الحد من اعتمادهم على الحلول المختلفة في بيئات السحابة ومركز البيانات والحافة مع التمتُّع بأقصى درجات الامتثال والأمان. يُسهِّم هذا في تقليل مستويات التعقيد وزيادة المرونة، مما يُمكِّن العملاء من نشر وإدارة حلول السحابة الموزعة بسهولة أكبر لمواكبة الاتجاهات الناشئة والاستجابة للتغيرات في بيئة التشغيل الخاصة بهم.

وقال Sameet Agarwal، المدير العام ونائب رئيس التخزين في Google Cloud: "لقد أتاحت شراكتنا مع NetApp على Google Distributed Cloud الفرصة لنا من تزويد العملاء بمنصَّة يمكن للمؤسسات من خلالها الاستفادة من المعالجة المُفسَّرة وقابلية التوسُّع السريع لتلبية المتطلبات المتغيرة وتعزيز الأمان". "تتيح هذه القدرات للمؤسسات في القطاعات الخاضعة لعمليات التنظيم معالجة احتياجاتها للابتكار القائم على البيانات بشكل فعَّال مع الاستفادة من التكنولوجيا الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي."

مصادر إضافية



NetApp ONTAP تصبح أول منصَّة تخزين للمؤسسات تحصل على مصادقة من وكالة الأمن القومي الأمريكية (NSA) فيما يتعلق بالأمان والتشفير برنامج الحلول التجارية للأنظمة المصنَّفة (CSfC)

نبذة عن شركة NetApp

NetApp هي شركة البنية التحتية الذكية للبيانات، التي تجمع بين تخزين البيانات الموحَّد وخدمات البيانات المتكاملة وحلول CloudOps لتحويل عالم تعطُّل الأعمال إلى فرصة يجب على كل عميل اغتنامها. تقوم NetApp بإنشاء بنية تحتية بدون معوقات، فضلاً عن تسخير إمكانية المراقبة والذكاء الاصطناعي لتمكين إدارة البيانات في الصناعة على نحو أفضل. وبما أننا نقدِّم خدمة التخزين الوحيدة على مستوى المؤسسات المضمَّنة أساسًا في أكبر السحابات في العالم، توفر وحدة تخزين البيانات لدينا مرونة سلسة. بالإضافة إلى ذلك، تطلق خدمات البيانات لدينا ميزة خاصة بالتعامل مع البيانات من خلال المرونة السيبرانية الفائقة والحوكمة وسرعة التطبيقات. تخلق حلول CloudOps حالة من التحسُّن المستمر للأداء والكفاءة من خلال إمكانية المراقبة والذكاء الاصطناعي. وبمنأى عن نوع البيانات أو عبء العمل أو البيئة، يمكنك مع NetApp تحويل البنية التحتية للبيانات الخاصة بك بغية إدراك إمكانيات عملك. تعرَّف على المزيد من المعلومات على أو تابعنا على X ، و LinkedIn ، و Facebook ، و Instagram .

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