كاسبرسكي تطلق خدمة متطورة لتقييم أمن الأنظمة الصناعية في المملكة العربية السعودية

MENAFN - Al Watan) أعلنت كاسبرسكي عن إطلاق خدمة تقييم أمن أنظمة التحكم الصناعي (ICS)، مما يضع معياراً جديداً لحماية البنية التحتية الصناعية الحيوية في المملكة العربية السعودية. يعكس الإطلاق التزام كاسبرسكي بقيادة الجهود في مجال الأمن السيبراني لأنظمة التحكم الصناعي، ويؤكد امتثالها للإرشادات و اللوائح الأمنية المحلية، ويبرز خبرتها الرائدة البالغة 15 عاماً في مجال التقنية التشغيلية وأمن أنظمة التحكم الصناعي.

صُممت خدمة تقييم أمان أنظمة التحكم الصناعي من كاسبرسكي لفحص ومعالجة نقاط الضعف في كل طبقة من أنظمة التحكم الصناعية، بدايةً من الأمان المادي والشبكي، وانتهاءً بالثغرات الخاصة بالموردين داخل مكونات أنظمة التحكم الصناعي، مثل أنظمة التحكم الإشرافي وتحصيل البيانات (SCADA). يتضمن فريق كاسبرسكي مختبري اختراق، ومبرمجي هندسة عكسية، وخبراء أمن أنظمة التحكم الصناعي، ومتخصصي أمن الشبكات، ويعملون جميعاً على تحديد وتقييم المخاطر وأسطح الهجوم، مما يوفر للعملاء رؤى واضحة، وقابلة للتنفيذ، وفهماً شاملاً لموقفهم الأمني.

توفر التقارير التفصيلية، والمُصممة خصيصاً لمراكز العمليات الأمنية (SOCs)، خارطة طريق سهلة المتابعة تتضمن الطوابع الزمنية، والأساليب المُستخدمة، وتوصيات كشف مخصصة.

كشفت أحدث إحصائيات كاسبرسكي عن مشهد واعد، فقد تصدرت المملكة ترتيب البلدان الأقل تعرضاً للهجمات في المنطقة خلال الربع الثاني من عام 2024، حيث كانت مستويات التعرض أقل بشكل ملحوظ من المتوسط الإقليمي.

ومع ذلك، أظهرت قطاعات مثل الإنشاءات، والنفط والغاز، وأتمتة البناء، ثغرات أكثر. وترتبط التهديدات الأساسية بسلوكيات الموظفين غير الآمنة، وخاصةً أولئك الذين يحاولون الوصول لموارد الإنترنت المحظورة من حواسيب التقنية التشغيلية، مما يعرضهم لنصوص خبيثة وصفحات تصيدية.

كما تشير الإحصائيات لارتفاع عدد برمجيات التجسس بشكل كبير خلال الأشهر الستة الماضية، مما يؤكد الحاجة لتدابير أمنية قوية للتقنية التشغيلية.

قال محمد هاشم، المدير العام لدى كاسبرسكي في المملكة العربية السعودية والبحرين: ((نحن متحمسون لتقديم خبرتنا العالمية في تقييمات أمن التقنية التشغيلية وأنظمة التحكم الصناعي للمنطقة، بما يتوافق مع المعايير المحلية. ويتمتع الفريق السعودي بدعم جيد من الخبرة الراسخة لدى كاسبرسكي، وهو ما أعتقد أنه دليل حقيقي على التزامنا بدعم المواهب المحلية والاستثمار فيها. ولا يكتفي توسعنا بوضع معايير جديدة في مجال الأمن الصناعي فقط، بل يدعم كذلك الرؤية الاستراتيجية للمملكة لقطاع صناعي آمن ومرن.))