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الأرصاد: استمرار هطول أمطار تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح مثيرة للأتربة على 4 مناطق

10/2/2024 5:00:07 AM
(MENAFN- Al Watan) توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة الى غزيرة تؤدي الى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للاتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة و مرتفعات منطقة مكة المكرمة.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية الى شمالية غربية بسرعة 18- 30 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط و غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-25 كم/ساعة تصل إلى 45 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر يصل إلى أعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية، وحالة البحر متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية، فيما تكوّن حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية الى جنوبية شرقية بسرعة 18-38 كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-25 على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج على الجزء الشمالي خفيف الموج على الجزء الجنوبي.

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