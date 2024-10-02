الأرصاد: استمرار هطول أمطار تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح مثيرة للأتربة على 4 مناطق

(MENAFN
- Al Watan)
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة الى غزيرة تؤدي الى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للاتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة و مرتفعات منطقة مكة المكرمة.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية الى شمالية غربية بسرعة 18- 30 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط و غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-25 كم/ساعة تصل إلى 45 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر يصل إلى أعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية، وحالة البحر متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية، فيما تكوّن حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية الى جنوبية شرقية بسرعة 18-38 كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-25 على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج على الجزء الشمالي خفيف الموج على الجزء الجنوبي.
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