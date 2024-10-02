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منشآت تنظّم ملتقى بيبان24 في نوفمبر المقبل بالرياض

10/2/2024 5:00:05 AM
(MENAFN- Al Watan) الرياض 29 ربيع الأول 1446 هـ الموافق 02 أكتوبر 2024 م واس أعلنت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" عن تنظيم ملتقى "بيبان24" تحت شعار "وجهة عالمية للفرص"، خلال الفترة من 5 إلى 9 نوفمبر بمدينة الرياض؛ وذلك بمشاركة أكثر من 250 متحدثًا محليًا وعالميًا، و 1350 عارضًا من رواد الأعمال المحليين والعالميين.
ويهدف الملتقى إلى تعزيز نمو مشاريع رواد الأعمال وقدرتها التنافسية، وتحفيز ثقافة ريادة الأعمال عبر دعم رواد الأعمال الطموحين لتحقيق زيادة في معدلات تأسيس الشركات الجديدة، والتعريف بالفرص الاستثمارية للمشاريع في القطاعين العام والخاص، وبناء التواصل وإثراء الشباب بالأفكار الريادية وسبل استثمارها بما يسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى رفع إسهام المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي.
وقال محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" سامي بن إبراهيم الحسيني: "يشكّل ملتقى بيبان24 منصة لتمكين رواد الأعمال من استكشاف الفرص وتعزيز نمو واستدامة أعمال المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
" وأضاف: "كما يفتح ملتقى بيبان24 آفاق التعاون المستقبلية في مجالات الابتكار بين رواد أعمال المملكة وخارجها على المستويين الإقليمي والعالمي، حيث يتيح مساحة حيوية ومثمرة للتفاعل المباشر بين الآلاف من صناع التغيير ورواد الأعمال وداعمي منظومة العمل الريادي بما يفضي إلى خلق مستقبلٍ أكثر ازدهارًا للجميع.
" ويشارك في الملتقى أكثر من 150 جهة ممكّنة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في القطاعين الحكومي والخاص في مجالات بناء قدرات المنشآت والتجارة الإلكترونية، حيث تقدم خدماتها بهدف تذليل كافة التحديات والصعوبات التي قد تواجه أعمال تلك المنشآت في كافة القطاعات.
ومن المقرر أيضًا أن يحتضن ملتقى "بيبان24" نهائيات مسابقة كأس العالم لريادة الأعمال بمشاركة 151 دولة، حيث تُعد المسابقة أكبر بطولة من نوعها على مستوى العالم، وتستضيف المملكة التصفيات النهائية للمسابقة والحفل الختامي وتوزيع الجوائز بمشاركة أفضل 100 رائد ورائدة أعمال من المتأهلين للنهائيات، وتتضمن المسابقة جوائز نقدية تصل إلى مليون دولار.
وسيقدم ملتقى "بيبان24" 420 ورشة عمل تدريبية، التي يتوقع أن يبلغ عدد المستفيدين منها أكثر من 19 ألف مستفيد، حيث ستناقش الورش العديد من المواضيع في مجالات تسهم في تعزيز بيئة ريادة الأعمال وقدرة الشركات الناشئة على النمو والاستدامة.
ويضم الملتقى الذي يتوقع أن يبلغ عدد زائريه أكثر من 120 ألف زائر؛ 9 أبواب صممت لتغطية كافة متطلبات أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال في مختلف القطاعات، حيث تتضمن الأبواب: باب الانطلاقة، باب التمكين، باب التجارة الإلكترونية، باب التمويل والاستثمار، باب الابتكار، باب الشركات الناشئة، باب الامتياز التجاري، باب المنشآت متسارعة النمو، وكذلك باب السوق. وسيشهد ملتقى "بيبان24" العديد من الإطلاقات والاتفاقيات ذات الأثر المباشر على قطاع ريادة الأعمال في عدد من القطاعات، وذلك بهدف دعم الاستثمار في المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتحفيز النمو فيها، بالإضافة إلى خلق العديد من الشركات الناشئة في السوق المحلي من خلال الحلول التمويلية المتنوعة التي ستقدمها تلك الاتفاقيات والإطلاقات.
يذكر بأن ملتقى "بيبان24" سيستضيف العديد من الأسماء البارزة من رواد الأعمال العالميين والمحليين كمتحدثين، بالإضافة إلى مجموعة من المستثمرين والخبراء وصناع القرار.

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