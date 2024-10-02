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مستعمرون يعتدون على قاطفي الزيتون في حوارة جنوب نابلس

10/2/2024 4:30:51 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) نابلس/PNN- اعتدى مستعمرون، اليوم الأربعاء، على قاطفي الزيتون في بلدة حوارة جنوب نابلس.

وذكرت مصادر في بلدية حوارة، بأن مستعمرين يترأسهم حارس مستعمرة "يتسهار"، هاجموا المزارعين في منطقة اللحف في حوارة، واعتدوا عليهم، ما أدى إلى إصابة اثنين برضوض وجروح، وهما صقر خالد عودة، وجميل فايز عودة، ونقلا إلى مركز طوارئ حوارة.

وأفادت المصادر، بأن المستعمرين استولوا على معدات قطف الزيتون عقب الاعتداء على المزارعين وإجبارهم على مغادرة أراضيهم.

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