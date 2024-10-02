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حالة الطقس: ارتفاعات متوالية على درجات الحرارة

10/2/2024 4:30:50 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN- يكون الجو اليوم الأربعاء، غائماً جزئياً، بارداً نسبياً خاصة في المناطق الجبلية، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أدنى من معدلها السنوي العام (العظمى في القدس المحتلة 24 درجة مئوية). ويحتمل سقوط أمطار محلية خفيفة متفرقة، خاصّة على المناطق الشمالية في ساعات الصباح، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

في ساعات المساء، يكون الجو باردا في المناطق الجبلية، باردا نسبيا في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.

أما يوم غد الخميس، فيكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف بوجه عام، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، وتكون الرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

ويوم الجمعة، يكون الجو صافيا بوجه عام، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .

وتواصل درجات الحرارة ارتفاعها يوم السبت المقبل، لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

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