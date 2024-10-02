مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة طارئة بشأن تطورات لبنان وإسرائيل

MENAFN - Palestine News ) واشنطن/PNN- أعلن مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، عقد جلسة طارئة غدا لبحث التطورات في لبنان وإسرائيل.

جاء ذلك في بيان للممثلية الدائمة لسويسرا، التي تولت رئاسة مجلس الأمن اليوم.

وأضاف البيان أن الجلسة ستعقد الأربعاء عند الساعة 17.00 بتوقيت تركيا، وستكون مفتوحة في البداية ثم مغلقة لإجراء مشاورات بين الدول الأعضاء.

وأشار البيان إلى أن فرنسا هي من طلبت عقد الجلسة.

ومنذ 23 سبتمبر/ أيلول الماضي، تشن إسرائيل "أعنف وأوسع" هجوم على لبنان منذ بدء المواجهات مع "حزب الله" قبل نحو عام، ما أسفر حتى صباح الثلاثاء عما لا يقل عن 1073 شهيداً، بينهم أطفال ونساء، و2955 جريحا، وفق رصد الأناضول لبيانات السلطات اللبنانية.

فيما تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها "حزب الله"، مع الجيش الإسرائيلي قصفا يوميا عبر "الخط الأزرق" الفاصل، منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023؛ ما أسفر إجمالا حتى صباح الثلاثاء عما لا يقل عن 1912 شهيداً، بينهم أطفال ونساء، و8 آلاف و954 جريحا.