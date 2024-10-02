مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة طارئة بشأن تطورات لبنان وإسرائيل

(MENAFN
- Palestine News Network
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واشنطن/PNN- أعلن مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، عقد جلسة طارئة غدا لبحث التطورات في لبنان وإسرائيل.
جاء ذلك في بيان للممثلية الدائمة لسويسرا، التي تولت رئاسة مجلس الأمن اليوم.
وأضاف البيان أن الجلسة ستعقد الأربعاء عند الساعة 17.00 بتوقيت تركيا، وستكون مفتوحة في البداية ثم مغلقة لإجراء مشاورات بين الدول الأعضاء.
وأشار البيان إلى أن فرنسا هي من طلبت عقد الجلسة.
ومنذ 23 سبتمبر/ أيلول الماضي، تشن إسرائيل "أعنف وأوسع" هجوم على لبنان منذ بدء المواجهات مع "حزب الله" قبل نحو عام، ما أسفر حتى صباح الثلاثاء عما لا يقل عن 1073 شهيداً، بينهم أطفال ونساء، و2955 جريحا، وفق رصد الأناضول لبيانات السلطات اللبنانية.
فيما تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها "حزب الله"، مع الجيش الإسرائيلي قصفا يوميا عبر "الخط الأزرق" الفاصل، منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023؛ ما أسفر إجمالا حتى صباح الثلاثاء عما لا يقل عن 1912 شهيداً، بينهم أطفال ونساء، و8 آلاف و954 جريحا.
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